Минпросвещения разработало новый порядок ЕГЭ

Минпросвещения вместе с Рособрнадзором разработало порядок проведения государственной итоговой аттестации для школьников на 2023–2028 учебные годы. Текст документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Участникам ЕГЭ будет разрешено изменить перечень указанных для сдачи ЕГЭ предметов, а также сроки участия в ЕГЭ при наличии уважительных причин. Проходящие военную службу по призыву или контрактники смогут подавать заявление на ЕГЭ там, где они служат. Уточняется, что новый порядок касается экзаменов, которые сдают ученики 10–11-х (12-х) классов.

ЕГЭ проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике. Согласно утвержденному расписанию, ЕГЭ в 2023 году в основной период начнется 26 мая и продлится до 20 июня.

Мария Федотова