В Сочи в брошенном сафари-парке погибают животные

В селе Аштырь (Сочи) погибают животные частного зоопарка, сообщается на странице общественной организации «Сочинское географическое общество» в соцсетях. Владельцы бросили на произвол судьбы сотни питомцев, среди которых мелкие хищники, экзотические птицы, верблюды, яки и медведь.

Фото: Сочинское географическое общество

«Мы откликнулись на обращение бывших сотрудников "Сафари парк" в Ахштырском ущелье о спасении оставленных без еды и ухода животных. Сегодня вывезли из заброшенного парка первую партию животных, которые будут размещены в Кавказском заповеднике, Эколого-биологическом центре и Географическом обществе», — говорится в сообщении.

Часть животных, по данным волонтеров, убежали в лес, некоторые не пережили холода и голода, сообщают «Вести.Сочи».

Директор департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Ростислав Гончаров рассказал «Кубань-24», что у сафари-парка сменился владелец, а земля, на которой должен располагаться зверинец, находится под арестом.

Председатель общественной организации Александр Зобнин заявил «Интерфаксу», что готовит заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных лиц.

Сообщения о том, что на территории сафари-парка обнаружены истощенные верблюды, появились в соцсетях в прошлом году. Директор парка Евгений Абрамович заявил, что верблюды больны кожным заболеванием, их состояние контролируют специалисты. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова попросила мэра Сочи Алексея Копайгородского разобраться в ситуации. Позже власти Сочи сообщили, что жизни животных ничего не угрожает.

Наталья Решетняк

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