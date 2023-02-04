Без обвинения виноватый

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» попал в непростую ситуацию. Спровоцирована она решением властей Великобритании снять все обвинения в попытке изнасилования и нападении с воспитанника манчестерцев Мейсона Гринвуда, отлученного от команды и лишенного зарплаты более года назад. В заявлении клуба по этому поводу отмечается, что «Манчестер Юнайтед» намерен провести внутреннее расследование и только после этого решить, как быть с Гринвудом. Между тем 21-летний форвард является довольно дорогостоящим активом. До того как у футболиста начались неприятности, его трансферная стоимость оценивалась в €50 млн.
Мейсон Гринвуд
Фото: Peter Powell / Reuters
«Манчестер Юнайтед» попал в непростую ситуацию, которую во многом сам же и спровоцировал. В январе прошлого года британская полиция арестовала полузащитника манчестерцев Мейсона Гринвуда (позже он был выпущен под залог). Поводом стало заявление его подруги Харриет Робсон. В духе времени оно было обнародовано в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где девушка выложила фото, на котором предстала с окровавленным лицом. «Всем, кто хочет знать, что Мейсон Гринвуд в действительности делает со мной»,— гласила подпись под постом. Позже госпожа Робсон опубликовала еще и аудиозапись разговора, предположительно, с Гринвудом, на которой было слышно, как игрок склоняет ее к сексу против ее воли и угрожает насилием.
Реакция западной общественности получилась соответствующей духу времени: Гринвуда заранее объявили виновным. От него тут же отказались все спонсоры, включая крупнейшего — Nike. А «Манчестер Юнайтед», не дожидаясь итогов расследования, отстранил своего воспитанника от игр (за МЮ Гринвуд провел 83 матча, в которых забил 22 мяча, кроме того, на счету полузащитника одна игра за сборную Англии), перестал выплачивать ему зарплату, изъял из продажи все товары с его именем и вообще постарался сделать вид, что такого игрока просто не было. Так же поступили создатели видеоигры FIFA-2022: Гринвуда просто вырезали из нее. При этом контракт Гринвуда расторгнут не был. Он действует до лета 2025 года и предполагает, что в неделю он зарабатывает £75 тыс. То есть с января 2022 года манчестерцы недоплатили футболисту более £4 млн.
Однако дело против Гринвуда развалилось. В заявлении прокуратуры отмечается, что все ключевые свидетели отказались от показаний, а также, что появились новые улики, оправдывающие футболиста. Эти обстоятельства не оставили властям иного выбора, кроме как полностью снять все обвинения с Мейсона Гринвуда, говорится в заявлении. Но вместо предполагаемого полного восстановления Гринвуда в правах МЮ выступил с невнятным заявлением, в котором пояснил, что не станет пока возвращать полузащитника в команду и дождется результатов некоего внутреннего расследования. Будет ли оно более эффективным, чем то, что было проведено властями, не ясно. Не прояснил ситуацию и главный тренер манчестерцев Эрик тен Хаг. На состоявшейся в пятницу пресс-конференции он отказался отвечать на вопросы о Гринвуде.
На данный момент у «Манчестер Юнайтед» имеется выбор между двумя плохими вариантами. Первый — сделать вид, что оправдания игрока не случилось, и оставить его вне игры. К такому шагу могут подтолкнуть опасения, что Мейсон Гринвуд стабильно будет подвергаться обструкции со стороны той части болельщиков, которая не согласна с решением о снятии с него обвинений. Да и спонсоры команды могут не согласиться с тем, что «запятнавший» себя игрок снова появится в составе. Однако в таком случае манчестерцы должны быть готовы к тому, чтобы платить около £4 млн в год игроку, которого не могут использовать. Второй вариант — продать Гринвуда в команду за пределами АПЛ. Он проще в плане сохранения репутации или того, как ее понимают в Англии, но все равно грозит финансовыми потерями. Гринвуд на момент исключения из состава оценивался порталом Transfermarkt в €50 млн. После его ареста оценка была аннулирована. За сколько теперь можно продать Гринвуда, остается только догадываться. Но очевидно, что потенциальные покупатели используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы максимально сбить цену.