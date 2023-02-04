Без обвинения виноватый

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» попал в непростую ситуацию. Спровоцирована она решением властей Великобритании снять все обвинения в попытке изнасилования и нападении с воспитанника манчестерцев Мейсона Гринвуда, отлученного от команды и лишенного зарплаты более года назад. В заявлении клуба по этому поводу отмечается, что «Манчестер Юнайтед» намерен провести внутреннее расследование и только после этого решить, как быть с Гринвудом. Между тем 21-летний форвард является довольно дорогостоящим активом. До того как у футболиста начались неприятности, его трансферная стоимость оценивалась в €50 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мейсон Гринвуд

Фото: Peter Powell / Reuters Мейсон Гринвуд

Фото: Peter Powell / Reuters

«Манчестер Юнайтед» попал в непростую ситуацию, которую во многом сам же и спровоцировал. В январе прошлого года британская полиция арестовала полузащитника манчестерцев Мейсона Гринвуда (позже он был выпущен под залог). Поводом стало заявление его подруги Харриет Робсон. В духе времени оно было обнародовано в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где девушка выложила фото, на котором предстала с окровавленным лицом. «Всем, кто хочет знать, что Мейсон Гринвуд в действительности делает со мной»,— гласила подпись под постом. Позже госпожа Робсон опубликовала еще и аудиозапись разговора, предположительно, с Гринвудом, на которой было слышно, как игрок склоняет ее к сексу против ее воли и угрожает насилием.

Реакция западной общественности получилась соответствующей духу времени: Гринвуда заранее объявили виновным. От него тут же отказались все спонсоры, включая крупнейшего — Nike. А «Манчестер Юнайтед», не дожидаясь итогов расследования, отстранил своего воспитанника от игр (за МЮ Гринвуд провел 83 матча, в которых забил 22 мяча, кроме того, на счету полузащитника одна игра за сборную Англии), перестал выплачивать ему зарплату, изъял из продажи все товары с его именем и вообще постарался сделать вид, что такого игрока просто не было. Так же поступили создатели видеоигры FIFA-2022: Гринвуда просто вырезали из нее. При этом контракт Гринвуда расторгнут не был. Он действует до лета 2025 года и предполагает, что в неделю он зарабатывает £75 тыс. То есть с января 2022 года манчестерцы недоплатили футболисту более £4 млн.

Однако дело против Гринвуда развалилось. В заявлении прокуратуры отмечается, что все ключевые свидетели отказались от показаний, а также, что появились новые улики, оправдывающие футболиста. Эти обстоятельства не оставили властям иного выбора, кроме как полностью снять все обвинения с Мейсона Гринвуда, говорится в заявлении. Но вместо предполагаемого полного восстановления Гринвуда в правах МЮ выступил с невнятным заявлением, в котором пояснил, что не станет пока возвращать полузащитника в команду и дождется результатов некоего внутреннего расследования. Будет ли оно более эффективным, чем то, что было проведено властями, не ясно. Не прояснил ситуацию и главный тренер манчестерцев Эрик тен Хаг. На состоявшейся в пятницу пресс-конференции он отказался отвечать на вопросы о Гринвуде.

На данный момент у «Манчестер Юнайтед» имеется выбор между двумя плохими вариантами. Первый — сделать вид, что оправдания игрока не случилось, и оставить его вне игры. К такому шагу могут подтолкнуть опасения, что Мейсон Гринвуд стабильно будет подвергаться обструкции со стороны той части болельщиков, которая не согласна с решением о снятии с него обвинений. Да и спонсоры команды могут не согласиться с тем, что «запятнавший» себя игрок снова появится в составе. Однако в таком случае манчестерцы должны быть готовы к тому, чтобы платить около £4 млн в год игроку, которого не могут использовать. Второй вариант — продать Гринвуда в команду за пределами АПЛ. Он проще в плане сохранения репутации или того, как ее понимают в Англии, но все равно грозит финансовыми потерями. Гринвуд на момент исключения из состава оценивался порталом Transfermarkt в €50 млн. После его ареста оценка была аннулирована. За сколько теперь можно продать Гринвуда, остается только догадываться. Но очевидно, что потенциальные покупатели используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы максимально сбить цену.

Александр Петров