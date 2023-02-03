Ford вернется в «Формулу-1» в 2026 году

С 2026 года Ford вновь станет производить двигатели для автомобилей участников «Формулы-1», сообщили в компании. С какой командой F1 планирует сотрудничать Ford, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефано Доменикали

Фото: John Locher / AP Стефано Доменикали

Фото: John Locher / AP

«Новости о том, что Ford возвращается в "Формулу-1" с 2026 года, очень важны для спорта. Мы рады, что они присоединятся к замечательным автомобильным партнерам, уже выступающим в "Формуле-1"»,— заявил президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали (цитата по Reuters).

Ожидается, что в пятницу Ford объявит о начале сотрудничества с командой Red Bull. Одной из ключевых причин возвращения Ford в чемпионат называется приверженность компании принципам устойчивого развития.

Руководство F1 обещало с 2026 года внедрить экологические виды топлива, а с 2030-го — сделать турнир полностью «углеродно нейтральным».

Ford ушла из F1 в 2004 году, после продажи команды Jaguar компании Red Bull. В 1960-х и 1970-х годах Ford доминировала в чемпионате.

Андрей Сапожников