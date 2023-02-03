Glorax предложил застроить набережную Оки у Молитовского моста домами в 11-25 этажей

Архитектурный совет Нижегородской области 3 февраля одобрил вариант объемно-планировочного решения по комплексной застройке левого берега Оки в Нижнем Новгороде на участке от Молитовского моста до Приокской улицы. Разработкой проекта по заказу девелоперской группы Glorax занималась архитектор Екатерина Белоусова. На этом участке предлагается построить девять кварталов жилых домов. Большая часть из них будет по 11-17 этажей, архитектурными доминантами должны стать несколько высоток до 25 этажей.

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На планируемой территории планируется разбить три парковые территории – общественную, детскую и спортивную. По соседству с домами предлагается построить торговый центр, школу, два детских сада и поликлинику. Вдоль жилой застройки проложат дублер проспекта Ленина. Со стороны Оки будет организована террасная набережная.

Члены архитектурного совета в целом одобрили проект, но предложили его авторам тщательнее проработать архитектурный облик будущих зданий. По их мнению, нельзя допустить, чтобы с Оки открывался вид на дома типовой застройки. Также они предложили подумать над вариантом расположения высоток, которые станут архитектурной доминантой.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее региональные власти предоставили Glorax возможность за свой счет актуализировать старый план планировки и межевания территории, на которой планируется возведение микрорайона. Не позднее 20 октября 2023 года компания должна подготовить проектную документацию и очевидно, затем рассчитывает право на застройку этой территории.

Андрей Репин