Нижний будет City

К ноябрю 2023 года компания «Глоракс» должна актуализировать старый проект планировки и межевания (ППМ) территории на левом берегу Оки в границах реки, улицы Октябрьской Революции, Комсомольской площади, улиц Июльских дней и Приокской. Девелопер стал первым, кому региональные власти разрешили внести изменения в старый проект территории. На ПМЭФ компания заключила с Нижегородской областью соглашение о реализации проекта многофункциональной застройки «Нижний City». Вероятно, «Глоракс», ранее обещавший 60 млрд руб. инвестиций, захочет получить под участки без торгов со ссылкой на масштабность инвестпроекта, полагают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа от ЖК «Аквамарин» может появиться новая общественно-деловая застройка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Справа от ЖК «Аквамарин» может появиться новая общественно-деловая застройка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания «Глоракс» стала первым девелопером, которому региональные власти разрешили актуализировать старый ППМ образца 2015 года на левом берегу Оки. Речь идет о большой территории в границах реки, улиц Июльских дней, Приокской, Октябрьской Революции и Комсомольской площади. Ранее на этой территории хотели строить Ледовый дворец, затем возникла идея развивать жилищное строительство.

Девелопер должен за свой счет подготовить изменения в ППМ и не позднее 20 октября 2023 года подготовить документацию, следует из приказа министра градразвития Марины Раковой.

Несмотря на то, что для разработки и актуализации документов терпланирования в областном правительстве специально создали Институт развития агломерации Нижегородской области, планировка этой территории была доверена частной компании. Как пояснили в минградразвития, «любое заинтересованное лицо» имеет право инициировать подготовку градостроительной документации без привязки к правам на землю.

В «Глораксе» не комментируют идеи по застройке большой территории. Однако ранее девелопер анонсировал проект «Нижний City» стоимостью 60 млрд руб., предполагающий комплексную многофункциональную застройку на территории около 25 га в географическом центре города от Молитовского моста до завода ГЗАС им. Попова. Соглашение о реализации первой очереди «Нижний City» с планами возведения до 500 тыс. кв. м недвижимости в июне было подписано с губернатором Глебом Никитиным на Петербургском международном экономического форуме.

«Комплекс будет состоять из делового кластера, жилых домов и современной парковой зоны. Деловой центр станет архитектурной доминантой и сформирует новое видовое восприятие территории со стороны верхней части города и Молитовского моста. Благодаря строительству делового центра, в Нижнем Новгороде появится 50 тыс. кв. м новых современных высококлассных офисных пространств. Это позволит привлечь крупных инвесторов в регион и разгрузить историческую часть города от транспорта и избыточных деловых функций. Жилая застройка предполагает строительство комплекса бизнес-класса с высотными доминантами», — так описывали в «Глораксе» концепцию, обещая также запланировать парк площадью 9 га вдоль набережной.

Нижегородские застройщики не сомневаются, что «Глоракс» разработает ППМ под себя, после чего региональные власти будут искать способ приоритетного предоставления девелоперу земельных участков под застройку.

«Разработка ППМ без прав на землю — это всегда риск. Видимо, правительство будет без торгов предоставлять “Глораксу” участки под предлогом масштабности инвестпроекта», — предположил один из участников рынка.

«У нас уникальная область: сейчас все идет без аукциона», — добавил один из чиновников.

Ранее компания «Глоракс» также приобрела права на застройку участка правого берега Оки, выкупив АО «Бриджтаун Чайка» у Виктора Клочая. Девелопер разработал мастер-план комплексного развития территории и анонсировал скорый старт продаж квартир в ЖК «Glorax City Черниговская».

Если оба проекта на видовых местах будут реализованы, «Глоракс» станет первым девелопером, который построит в Нижнем Новгороде жилые комплексы на обоих берегах Оки напротив друг друга.

Роман Кряжев