На Свердловской железной дороге в январе перевезли 11 млн тонн грузов

В январе на Свердловской железной дороге (СвЖД) на 14,2% выросла погрузка строительных грузов, составив 2,5 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом за январь погрузка составила 11 млн тонн. По данным СвЖД, это на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, уменьшилась погрузка:

промышленного сырья и формовочных материалов — на 57,4% (составила 399,3 тыс. тонн)

химических и минеральных удобрений — на 32,5% (985,2 тыс. тонн);

лома черных металлов — на 30,1% (93,8 тыс. тонн);

цветной руды и серного сырья — на 19,2% (391,4 тыс. тонн);

цемента — на 17,5% (167,4 тыс. тонн).

В целом на сети РЖД погрузка в январе составила 99,2 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Алексей Буров