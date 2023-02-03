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На Свердловской железной дороге в январе перевезли 11 млн тонн грузов

В январе на Свердловской железной дороге (СвЖД) на 14,2% выросла погрузка строительных грузов, составив 2,5 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В целом за январь погрузка составила 11 млн тонн. По данным СвЖД, это на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, уменьшилась погрузка:

  • промышленного сырья и формовочных материалов — на 57,4% (составила 399,3 тыс. тонн)
  • химических и минеральных удобрений — на 32,5% (985,2 тыс. тонн);
  • лома черных металлов — на 30,1% (93,8 тыс. тонн);
  • цветной руды и серного сырья — на 19,2% (391,4 тыс. тонн);
  • цемента — на 17,5% (167,4 тыс. тонн).

В целом на сети РЖД погрузка в январе составила 99,2 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Алексей Буров

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