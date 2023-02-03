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Император наносит последний удар

Федор Емельяненко завершает карьеру чемпионским боем

В субботу матчем за титул чемпиона Bellator, второго по рангу в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в супертяжелом весе с американцем Райаном Бейдером свою карьеру завершит Федор Емельяненко — российский боец с уникальной харизмой и уникальными талантами, долгое время считавшийся, по сути, главной фигурой в стремительно набирающем популярность жанре.

Независимо от результата последнего в карьере боя Федора Емельяненко он закончится овацией в его адрес

Независимо от результата последнего в карьере боя Федора Емельяненко он закончится овацией в его адрес

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Независимо от результата последнего в карьере боя Федора Емельяненко он закончится овацией в его адрес

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Материалы о бое, который состоится в субботу в калифорнийском Инглвуде, а точнее, о его 46-летнем российском участнике, в течение несколько дней заполняли фактически всю страницу сайта ESPN, посвященную смешанным единоборствам. Они висели там, словно указывая на ошибку тем, кто считал Федора Емельяненко прежде всего отечественным феноменом, а не феноменом глобальным. Ну нет, конечно: его популярность давным-давно забралась за границы России, завоевав всю увлекающуюся MMA часть планеты, и никуда, как выяснилось, не делась даже после того, как родина Емельяненко подарила ей еще немало классных бойцов, включая неподражаемого Хабиба Нурмагомедова, а сам он лидерские позиции утратил.

Федор Емельяненко все равно остается шикарной приманкой, украшением афиши шоу. Особенно учитывая статус боя — и чемпионский, и прощальный для легенды.

В этих же материалах ESPN можно обнаружить, кажется, гениальную поправку. За рубежом к нему приклеилось прозвище «Последний император». Но строго говоря, теперь, имея возможность бросить взгляд далеко назад, Федора Емельяненко и в самом деле справедливее было бы называть «Первым императором».

Шикарный самбист, он попал в смешанные единоборства на рубеже прошлого и нынешнего веков — в тот момент, когда они из вида экстремального и слегка маргинального постепенно превращались в вид полноценный, с жесткими правилами и более или менее продуманной иерархией, и чрезвычайно востребованный. Емельяненко скачку этой востребованности помог, скорее всего, больше, чем кто-либо из других бойцов.

С 2000 по 2010 год он провел три с лишним десятка боев и потерпел в них единственное поражение — на старте своего восхождения от японца Цуёси Косаки. И то поражением его назвать трудно: Косака рассек Федору Емельяненко бровь запрещенным ударом так, что тот не мог продолжать бой, а регламент турнира требовал, чтобы у поединка был победитель, способный идти дальше по сетке. Скептики всегда указывали на то, что Емельяненко никогда не дрался в UFC, ведущем в MMA промоушене, отказавшись по разным причинам от контракта с ним. Но это сейчас он бесспорно ведущий, а в нулевых еще только накапливал мощь, и организации, в которых выступал, добывая их титулы, россиянин,— Pride, Strikeforce — не слишком отставали в значимости.

При этом активная миграция бойцов между промоушенами позволила Емельяненко встретиться с львиной долей элиты супертяжелого веса — и всю ее одолеть.

В годы расцвета перед ним не устояли ни бразилец Антониу Ногейра, ни голландец Сэмми Схилт, ни американцы Марк Коулмен и Тим Сильвия, ни хорват Мирко Филипович, ни белорус Андрей Орловский, ни новозеландец Марк Хант.

Но дело не столько в статистике и званиях, сколько в очень особенном обаянии Федора Емельяненко. Он точно стал первым спортсменом в смешанных единоборствах, с которым абсолютно органично, без малейшей натяжки ассоциировалось определение «феномен».

У феноменальности был любопытный оттенок. Для того чтобы влюбить в себя публику, Емельяненко не требовалось осваивать искусство трэш-тока. Он вообще всегда оставался удивительно «тихим» для своего рода занятий человеком — вполне хватало «высказываний» на спортивной площадке.

Довольно обычного телосложения, совершенно не похожий на тяжа-убийцу, он достигал побед тем способом, который больше всего обожают почитатели простого, но «правильного» и зрелищного кино,— когда накачанного злодея без труда, используя талант, мудрость и хитрые, иногда заметные лишь на видеоповторе приемы, спокойно стреноживает хороший парень с добрым лицом и рядовой мускулатурой. Неслучайно наиболее заметными хитами его карьеры были бои, завершившиеся парадоксальными, что ли, победами россиянина. Это, допустим, схватка с 218-сантиметровым корейцем Чхве Хон Маном, который прилег на Емельяненко настолько плотно, что накрыл его телом чуть ли не полностью, но и в этом положении нарвался на такой болевой прием, что пришлось сдаваться, или поединок с находившимся на пике белорусом Андреем Орловским, вроде бы загнавшим Федора Емельяненко в угол, готовившимся уничтожить его — и нарвавшимся на нежданный нокаутирующий удар.

Доминирование Емельяненко прервалось поражением от бразильца Фабрисиу Вердума в 2010 году, за которым сразу последовали еще два. Но те, кто полагал, будто российский феномен сдулся, сели в лужу.

Федор Емельяненко в минувшем десятилетии и вправду на некоторое время расставался с выступлениями, возглавляя Союз MMA России и создавая собственную команду, в которой созрело множество отличных бойцов, но все равно возвращался.

И даже в ветеранском возрасте выглядел недурно, расправляясь с такими могучими противниками, как американцы Чейл Соннен и Фрэнк Мир, и на пятом десятке добравшись до боя за престижный титул чемпиона Bellator. В нем в 2019 году Емельяненко уступил Райану Бейдеру, и в субботу проведет с американцем матч-реванш, который, каким бы ни был результат, разумеется, закончится овацией в его адрес.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Спортивная карьера Федора Емельяненко

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Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо

Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS

В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой

В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой

В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора

В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора

Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank

В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием

В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х

Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х

Фото: AP / Jeff Chiu

В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму

В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму

Фото: AP / Paul Beaty

Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA

Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA

Фото: AP / Jeff Chiu

Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви»

Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви»

Фото: Воронов Валерий

Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя

Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России&lt;br> На фото: с президентом России Владимиром Путиным

В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо

Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»&lt;br> С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона

«Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»
С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя&lt;br> На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году

Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя
На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой

В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора

Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank

В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием

За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х

Фото: AP / Jeff Chiu

В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму

Фото: AP / Paul Beaty

Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA

Фото: AP / Jeff Chiu

Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви»

Фото: Воронов Валерий

Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»
С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя
На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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