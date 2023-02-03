Зарубежные СМИ: Что ждет крупные IT-корпорации?

Никаких футуристических проектов, только жесткая экономия: западные СМИ пишут о завершении эпохи больших технологических компаний. После почти 15 лет бурного роста и миллиардных доходностей американские IT-гиганты сокращают свои расходы. Отчеты компаний Apple, Amazon и Alphabet Inc показывают, что мировой спад экономики они переносят болезненно — спрос на электронику падает, рекламы становится меньше, а онлайн-продажи сокращаются. Все это вынуждает корпорации сокращать издержки, которые, по мнению некоторых руководителей, до сих пор были чрезмерными. Но инвесторам такой подход нравится даже больше. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Это был худший год для технологической индустрии со времен финансового кризиса 2008-го, пишет The New York Times. Цифровые гиганты вроде Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta (последняя признана экстремисткой и запрещена в России) суммарно потеряли почти $4 трлн. Боевые действия на Украине и последовавшее за этим инфляционное давление и экономическая неопределенность не могли обойти компании стороной.

В частности, из отчета Apple следует, что по итогам первого квартала чистая прибыль сократилась на 13%. В декабре она недополучила $7 млрд от продажи iPhone из-за приостановки завода в Китае. Невостребованными оказались и компьютеры, хотя в начале года компания представила сразу две новинки. Amazon отчиталась почти о нулевой прибыли в сегменте облачных вычислений, в то время как ее основной бизнес — онлайн-продажи — также несет потери, которые продолжатся и в этом году. Alphabet, которой принадлежит Google, пережила второй в своей истории спад продаж рекламы.

Именно рекламный рынок отражает состояние экономики в целом, отмечает обозреватель агентства Reuters. Компании говорят, что рекламодатели стали слишком аккуратными. И если в США они смотрят на этот год с «острожным оптимизмом», то в Европе прогнозы гораздо хуже.

Такие пессимистичные результаты привели к тому, что котировки Apple, Amazon и Alphabet упали примерно на 6% каждая. При этом сами компании переходят на новую, до сих пор неизвестную для них модель — жесткую экономию. Каждая из них заявляет, что начинает резко сокращать расходы, сообщает агентство Bloomberg. В частности, Amazon собирается увольнять 18 тыс. сотрудников. Alphabet отказывается от футуристичных проектов, которые только множат долги, и делает ставку на развитие искусственного интеллекта. При этом сотрудники могут забыть про бесплатные прачечные и экстравагантные офисы. После 15-летнего периода роста, который теперь завершается, привлекать таланты IT-компании будут иначе.

Но как ни странно, инвесторам такой подход понравился, резюмирует The New York Times. В моменте индекс NASDAQ, который объединяет технологические компании, даже укрепился на 3%.

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