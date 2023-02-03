Депутат Султан Хамзаев предложил чипировать чиновников — «любителей мировых курортов»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») считает необходимым принудительно «чипировать» чиновников, которым нравится отдыхать в зарубежных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Султан Хамзаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Султан Хамзаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам,— предлагаю в принудительном порядке "чипировать"»,— заявил депутат (цитата по «РИА Новости»).

По словам Султана Хамзаева, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить так называемую «группу риска», то есть тех, кто «выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых». Таких госслужащих господин Хамзаев предлагает «оснастить спутниковыми датчиками — для их же собственной безопасности».

Как уточнил депутат, угроза безопасности чиновников, выезжающих за границу, может возникнуть, поскольку «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки», а также запугивая и подводя «под определенные преступления против своей страны».

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека»,— заключил он.

Обсуждения запрета на выезд чиновников за границу начались после двух скандалов, связанных с новогодними отпусками региональных депутатов. Сначала острую критику вызвало видео с отдыха в Мексике беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева, а затем — селфи члена фракции «Единой России» в вологодском заксобрании Дениса Долженко из Дубая.

17 января «Ъ» выяснил, что неофициальные запреты на выезд депутатов и чиновников за границу введены в Вологодской, Ульяновской и Тамбовской областях, а также в Республике Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. 24 января Госдума внесла в свой регламент поправку, согласно которой депутаты обязаны сообщать руководству о заграничных поездках. В Кремле говорили, что не обсуждают пока подобный запрет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Отпуск за свой учет».

Милена Костерева