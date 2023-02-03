Департамент общественных связей Югры возглавил Яков Самохвалов

Директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры стал Яков Самохвалов, ранее занимавший должность руководителя фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Ранее эту должность занимала Елена Шумакова. Советующее решение приняла губернатор Югры Наталья Комарова, сообщила пресс-служба окружного правительства.

Яков Самохвалов получил высшее образование по специальности «Журналистика». Он работает в сфере общественных связей и развития гражданского общества с 2009 года. Начинал свою деятельность в общественно-политической сфере в аппарате Общественной палаты Югры. С 2016 по 2018 год работал заместителем начальника управления поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей региона. Исполняющим обязанности генерального директора фонда назначен Виталий Андреев, ранее являвшийся заместителем главы организации.

Напомним, Елена Шумакова стала заместителем губернатора по вопросам развития культуры, образования, науки и спорта. В этот же день указом губернатора от руководства департаментом региональной безопасности отстранен Александр Тиртока, его место занял бывший вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотухин. По мнению экспертов, перестановка в окружном правительстве является ответом на последние скандалы вокруг губернатора.

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Диана Сунагатуллина