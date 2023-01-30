Наталья Комарова переставила заместителей

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова частично изменила персональный состав окружного правительства. Так, директор департамента общественных связей региона Елена Шумакова стала заместителем губернатора по вопросам развития культуры, образования, науки и спорта. От руководства департаментом региональной безопасности отстранен Александр Тиртока, его место занял бывший вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотухин. По мнению экспертов, перестановка в окружном правительстве является ответом на последние скандалы вокруг губернатора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ХМАО Наталья Комарова пересадила членов правительства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Губернатор ХМАО Наталья Комарова пересадила членов правительства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О кадровых изменениях в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры губернатор Наталья Комарова объявила на еженедельном аппаратном совещании.

Так, директор департамента общественных связей региона Елена Шумакова назначена заместителем губернатора по вопросам развития культуры, образования, науки и спорта. До нее эти вопросы курировал Юрий Южаков, который ушел в отставку в ноябре 2022 года. Исполнять обязанности директора департамента общественных связей будет первый заместитель главы ведомства Мария Орлова.

Заместителем губернатора — директором департамента региональной безопасности назначен Алексей Золотухин, который ранее занимал должность первого заместителя главы города Пыть-Ях. В течение 2022 года он возглавлял рабочую группу оперштаба ХМАО, которая занималась организацией работы по восстановлению домов Макеевки Донецкой Народной Республики (в мае прошлого года Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Макеевки).

Ранее департамент региональной безопасности возглавлял заместитель губернатора Александр Тиртока. Теперь он будет отвечать за взаимодействие с Министерством обороны, органами власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

По мнению политолога Александра Безделова, кадровые перестановки являются ответом на ряд скандалов, связанных с губернатором.

В частности, в конце года произошел публичный конфликт из-за съемки фильма «Суккуб», который рассказывает про взаимодействие молодых людей с древним демоном. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обвинил правительство ХМАО в неэффективном использовании бюджетных средств, а госпожу Шумакову — в развращении молодежи. Однако Елена Шумакова опровергла информацию, что фильм снимается на средства из регионального бюджета. По ее словам, это частный проект, а окружная телерадиокомпания «Югра» сотрудничает с его командой, лишь предоставляя в аренду оборудование для съемок.

Кроме того, господин Безделов указал на провалы в PR-кампании губернатора, когда telegram-каналы опубликовали видеозапись, на которой госпожа Комарова объясняла, почему растет смета при строительстве соцобъектов. По ее словам, «там все в доле». Позже департамент общественных связей уточнял, что она иронизировала.

У Алексея Золотухина ранее были другие проблемы: в 2021 году он проходил подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). В результате его действий, по версии следствия, бюджету муниципального образования был причинен ущерб свыше 15 млн руб. В январе 2022 года суд Пыть-Яха отказал Алексею Золотухину в прекращении уголовного преследования. Однако, по данным Ura.ru, дело закрыли летом 2022 года. «Ъ-Урал» обратился за комментарием в региональное управление СКР. На момент написания материала ответ не поступил.

Господин Безделов считает, что госпожа Комарова вынуждена принимать кадровые решения для улучшения репутации. «Довольно показательным является, что фактически одновременно (в один день с перестановками кадров в правительстве.— «Ъ-Урал») был выставлен рейтинг политолога Евгения Минченко, где весьма скептически оценен шанс дальнейшего пребывания на посту Натальи Комаровой»,— пояснил он. Госпожа Комарова заняла последнее место в рейтинге политической устойчивости губернаторов УрФО: она набрала всего 10 баллов, попав в «красную зону».

Диана Сунагатуллина