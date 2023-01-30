Елену Шумакову назначили заместителем губернатора Югры

Заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам развития культуры, образования, науки и спорта назначена Елена Шумакова. Ранее она возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. Исполнять обязанности директора департамента будет ее первый заместитель Мария Орлова.

Елена Шумакова возглавила департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры в 2015 году. Под ее руководством в регионе была сформирована система поддержки гражданских инициатив. Югра пять лет подряд занимает первое место среди регионов в рейтинге Минэкономразвития России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, первое место в рейтинге Общественной палаты по уровню поддержки НКО региональной властью.

Напомним, ранее в ХМАО возник конфликт между светской и духовной властями из-за съемки фильма «Суккуб», который рассказывает про взаимодействие молодых людей с древним демоном. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обвинил правительство ХМАО в неэффективном использовании бюджетных средств, а госпожу Шумакову — в развращении молодежи.

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Диана Сунагатуллина