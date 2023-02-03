Сочинский блогер Вахтанг Езугбая погиб в ДНР в составе группы «Вагнер»

Сочинский блогер Вахтанг Езугбая погиб на территории ДНР, куда отправился добровольцем в составе группы «Вагнер». Об этом сообщает «СочиСтрим», ссылаясь на справку о смерти, представленную друзьями погибшего.

Сообщается, что 31-летний Вахтан Езугбая погиб в Артемовске (украинское название — Бахмут) 22 января, спустя три недели после своего дня рождения. По данным издания, Вахтанг Езугбая был членом ЧВК «Вагнер», куда вступил, отбывая наказание в колонии по делу о вымогательстве.

«Вахтанг отбыл больше половины назначенного срока наказания и мог, как говорят друзья, уже осенью этого года выйти на свободу по УДО, но предпочел взять в руки оружие и принять участие в СВО»,— говорится в сообщении.

Блогера осудили на четыре года лишения свободы в августе 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере). Сообщалось, что Вахтанг Езугбая и его юрист требовали с представителя ТРЦ «Торос-Холл» за удаление провокационного поста, который мог бы причинить финансовый ущерб организации.

Вахтанг Езугбая был руководителем проекта о жизни курорта «Сочинская коммуна», материалы которого размещались в социальных сетях и на видеохостингах. Сведения о гибели блогера «Ъ-Кубань» также подтвердила редактор «Сочинской коммуны» Анна Колмагорцева. Она сообщила, что «дата похорон пока неизвестна, сейчас занимаются этим вопросом».

Анастасия Донскова

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