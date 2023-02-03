В Тюмени для КРТ снесут еще 124 жилых дома

В Тюмени для проведения комплексного развития территории (КРТ) снесут еще 124 жилых дома на площади 24,82 га, сообщает портал 72.ru. Постройки снесут в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов. Наибольшая по объемам расчистка территории пройдет в микрорайоне ДОК.

Всего в течение восьми лет в городе хотят провести КРТ четырех районах – на ДОКе, улицах Минской и Киевской и в центре города, на Комсомольской.

Напомним, правительство Тюменской области приняло решение о прекращении проекта КРТ в Заречном районе Тюмени, а также о переносе строительства межвузовского кампуса на другой участок в связи с «напряженностью» бюджета на 2023 год.

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