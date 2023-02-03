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Коммерсантъ FM
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Часть выступления премьер-министра Киргизии на цифровом форуме написала нейросеть

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров выступил на международном цифровом форуме Digital Almaty, который проходит 2–3 февраля в Алматы. Господин Жапаров обсудил преимущества искусственного интеллекта и признался, что часть его выступления была написана с помощью нейросети.

Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Акылбек Жапаров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Например, ChatGPT, который успешно сдает экзамены в бизнес-школах, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается. То, что было фантастикой десять лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта»,— сказал премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

В своей речи господин Жапаров также обратил внимание на преимущества современных компьютерных технологий и цифровой трансформации Киргизии. По словам премьер-министра, которые приводит 24.KG, его беспокоит, что популярные голосовые помощники «Алиса» и Siri не разговаривают на киргизском и казахском языках. «Все мы понимаем, что языки, которые не попадут в цифровой мир, ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность»,— добавил он.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. С его помощью пользователи могут генерировать тексты разного объема, а также, как утверждают разработчики, писать код для программного обеспечения.

Подробнее о развитии искусственного интеллекта — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

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