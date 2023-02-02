«Человеческая фантазия и находчивость справились»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви размышляет о перспективах ИИ на примере истории о студенте, написавшем дипломную работу с помощью ChatGPT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Яндекс» объявил о создании собственного аналога нейросети ChatGPT. Чуть раньше Microsoft подтвердила многомиллионные долларовые инвестиции и расширение партнерства с создателем популярного искусственного интеллекта — компанией OpenAI.

Параллельно московский вуз пытается разобраться, что делать со студентом, который использовал нейросеть для написания диплома. Забавно, если принимать решение по этому вопросу будут заметно дольше, чем время, за которое выпускная работа была написана. Назвать эту ситуацию сюрпризом сложно. Этические вопросы еще не раз прилетят на хвосте нейросетей. Представьте, что искусственный интеллект безошибочно сможет определять, какой брак закончится разводом. Или по медицинским данным будет способен предсказать год, месяц, дату или даже точное время смерти пока живого и вполне здорового человека.

Как же нам всем было здорово с осьминогом Паулем, правда? Кстати, уверен, что гадалки, прорицатели и прочие шарлатаны довольно быстро оценят и примут на магическое вооружение ChatGPT. Что, если мошенникам с помощью искусственного интеллекта удастся разгадывать пароли высокой сложности? Звонки якобы из службы безопасности банка перейдут в разряд приятной ностальгии.

Так что за студента, который написал диплом в общей сложности меньше чем за сутки, хочется немного вступиться. Ведь чисто технически такую работу некорректно назвать плагиатом. Парень добывал сведения сам, корректировал информацию и направлял искусственный интеллект тоже сам. Даже сервис «Антиплагиат» признал оригинальность материала. А вопросы у вуза появились только после публикации новости в прессе.

До отметки в миллион пользователей Netflix добирался три с половиной года. Spotify понадобилось пять месяцев, а Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) был вдвое быстрее аудиостриминга. ChatGPT достиг отметки за пять дней. За такими сроками и одновременно такими возможностями сервиса ни отраслевые этики, ни законодательное регулирование не успели, стоит признать. А вот человеческая фантазия и находчивость справились. Профессор, конечно, не лопух, но и аппаратура не при нем.