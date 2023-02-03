Яндекс.Еда запустила в Петербурге доставку из премиальных ресторанов

В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 февраля, начала действовать доставка Ultima от Яндекс.Еды. Среди партнеров сервиса в городе более 30 ресторанов, специализирующихся на авторской кухне, многие из которых не работали на доставку, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе.

Блюда при заказе будут упаковывать в экологические термоконверты и картонные боксы, а развозить их будут опытные курьеры, каждый из которых доставил не меньше 600 заказов и прошел дополнительное обучение. Пасту советуют заказать из Salone pasta&bar, стейки из meat_coin, суши в Self Edge Japanese, а хумус и выпечку — в Saviv. Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону и от типа партнеров.

«Так, например, если партнер расположен только на маркетплейсе сервиса, то для пользователя будет одна стоимость сбора, а если партнер пользуется также логистикой сервиса, то стоимость уже будет отличаться»,— отметили в пресс-службе.

Сейчас Ultima работает только в центральной части Санкт-Петербурга, а в Москве начал действовать еще в 2022 году.

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