РБК: производители начали указывать на молоке «1 кг», чтобы скрыть реальный объем

Производители молочных продуктов все чаще указывают на упаковках не объем товара в миллилитрах, а его вес в килограммах. Таким образом они пытаются незаметно для покупателя уменьшить количество продукта на фоне роста цен на сырье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Продажи.рф».

В 2022 году молочные продукты с надписью «1 кг» вместо «1 л» в магазинах появлялись чаще, чем годом ранее, заметили эксперты. Из-за высокой плотности молоко занимает примерно 970 мл.

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объема продукта в упаковке.— "Ъ")»,— считают аналитики «Продаж.рф».

РБК убедился, что маркикровку веса используют «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. Они пишут на упаковке «1 кг», «1000 г» и объем либо только вес.

По данным Росстата, средняя цена реализации сырого молока в 2022 году выросла на 20,1% относительно 2021 года (с 27,5 до 33 руб. за 1 кг). Себестоимость производства молока в 2022 году поднялась на 7–8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020–2021 годах, во время пандемии, из-за роста затрат бизнеса себестоимость в среднем по году выросла на 16–20%.

О ситуации на потребительском рынке России и борьбе с дефицитом товара читайте в материале «Ъ» «Примитивизация потребления».

Дарья Эрозбек