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Коммерсантъ FM
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Трамп: США должны вести переговоры о мире между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону следует вести переговоры для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Господин Трамп также подчеркнул важность более рационального подхода к передаче вооружений Киеву, но указал, что Европе следует увеличить объем поставок. Такое мнение он озвучил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, текст которого опубликован на его сайте.

«Я считаю, что Соединенные Штаты должны вести переговоры о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что Вашингтону следует передавать слишком много (военной помощи.— "Ъ"). Следует вести переговоры о мире»,— сказал господин Трамп.

Комментируя поддержку Киева европейскими странам, 45-й президент США отметил, что они «должны делать гораздо больше», поскольку в настоящее время, считает господин Трамп, Европа делает лишь малую часть того, что делают Соединенные Штаты.

По словам Дональда Трампа, он хотел бы, чтобы Россия и Украина «сражались в последний раз». «Это должно прекратиться немедленно»,— заключил он.

По информации Reuters, США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,2 млрд. Ожидается, что в него впервые войдут ракеты большой дальности. США могут поставить ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас на Украину поставляются ракеты дальностью 70 км). В последний раз о дополнительных поставках Киеву Вашингтон сообщал 20 января. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,4 млрд на помощь в области безопасности.

Милена Костерева

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