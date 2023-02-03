Уралец недосчитался фундаментальных знаний

В Свердловской области суд взыскал с платформы Skillbox более 250 тыс. руб. в пользу уральца, который приобрел курс для обучения новой профессии Data Science. Как следует из материалов суда, мужчина остался недоволен качеством предоставляемых услуг: курс оказался слишком сложным, а обратной связи от кураторов практически не было. В итоге обещанных фундаментальных знаний он не получил, хотя планировал освоить профессию «с нуля». Потребитель обратился к организаторам обучения с просьбой о возврате денег, но получил лишь часть средств и решил пойти в суд. В екатеринбургском центре защиты прав потребителей называют это решение суда революционным, впрочем юристы считают, что суд может изменить свое заочное решение и принять другую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уралец Владимир Копылов отсудил у популярной образовательной платформы Skillbox более 250 тыс. руб. за предоставление образовательных услуг ненадлежащего качества. Как указано в решении Асбестовского городского суда (Свердловская область), в 2021 году мужчина решил обучиться новой профессии Data Science «с нуля» и приобрел соответствующий курс на площадке за 105 тыс. руб. Средства на оплату обучения он взял в кредит.

Из искового заявления следует, что курс обучения состоял из двух уровней: базового подготовительного и второго уровня, включающего в себя специализацию и трудоустройство. Среднее время прохождения каждого — шесть месяцев.

В марте 2021 года мужчина начал обучение, но в августе решил его прервать. «Услуги не соответствовали ни условиям, описанным на сайте, ни целям, для которых они предназначены. 2 апреля 2022 года истец принял решение об отказе от исполнения договора»,— говорится в материалах суда.

Владимир Копылов направил претензию платформе и попросил вернуть деньги за курс, а также возместить убытки — уплаченные по кредиту проценты. Ответа на его претензию не поступило, но через несколько дней на счет истца пришла часть средств — 49,8 тыс. руб. Почему вернули такую сумму — неизвестно. Мужчина обратился в суд с просьбой взыскать с образовательной площадки стоимость услуг по договору в размере 55,1 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб., неустойку за просрочку исполнения требований истца — 105 тыс. руб., а также убытки в размере уплаченных процентов за кредит — 33,5 тыс. руб.

Как следует из объяснений представителя истца (сам истец в суде не участвовал) лекции и вебинары, из которых состоит образовательная платформа, были «крайне непонятны и сложны для потребителей услуг, которые не обладают специальными познаниями в изучаемой теме, никаких фундаментальных знаний истец не получил».

Кроме того, мужчина пожаловался, что обратная связь от кураторов обучения практически отсутствовала, задания, несмотря на множественные ошибки и непонимание им пройденного материалам, автоматически засчитывались. В результате мужчина не сделал ни одной работы без ошибок, а каждая ошибка порождала другую в следующей работе.

«При заключении договора истец полагал, что ему будут оказаны именно образовательные услуги, то есть ответчик должен был обеспечить приобретение истцом знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения функций по выбранной профессии "Data Scientist". Таким образом, суд соглашается с доводами истца о том, что при заключении договора возмездного оказания услуг истцу не была предоставлена необходимая информация об услуге», — указано в решение. По мнению суда, «Скилбокс» нарушил ст. 10 Закона о защите прав потребителей.

Представители образовательной площадки в суде не участвовали и не представляли доказательств того, что какие-либо услуги были реально оказаны и что Skillbox понес расходы, связанные с их оказанием.

В итоге суд вынес заочное решение и частично удовлетворил требования Владимира Копылова, взыскав с ООО «Скилбокс» 251,2 тыс. руб.

Из этой суммы: 55,1 тыс. руб. — средства, уплаченные по договору, 105 тыс. руб. — неустойка, 3 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 32,8 тыс. руб. — убытки и 55,1 тыс. руб. — штраф. Решение вступило в силу в январе 2023 года.

В пресс-службе Skillbox «Ъ-Урал» прокомментировали, что у них бывают случаи, когда кому-то из студентов может не подойти конкретный курс: «В этой ситуации слушатель может изменить предпочтения по тематике, интенсивности и сложности программы. Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и помогаем пользователям с качественным подбором альтернативных вариантов замены образовательной программы».

По словам директора МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янины Голубевой, в связи с ростом популярности различных образовательных площадок растет и количество жалоб на них от потребителей.

Она отметила, что по данному делу суд вынес «революционное решение». Впрочем, юристы не считают данный случай прецедентом. В качестве примера, они привели судебное разбирательство, которое проходило в 2021 году Хабаровске. Там, истец взыскал со Skillbox средства за то, что ему предоставили доступ не к тому курсу, за который он заплатил.

«Спор основан на доказывании и применении положений закона о защите прав потребителей. Отрицательные факты (отсутствие полученных навыков) не доказываются, бремя доказывания надлежащего оказанию услуг в таких спорах лежит именно на ответчике (в данном случае на Skillbox).

Такие споры разрешаются по усмотрению суда. Если суд посчитает, что услуга оказана некачественно, то он удовлетворит иск»,— прокомментировал «Ъ-Урал» управляющий партнер юркомпании «Генезис» Артем Денисов.

Ведущий юрист юридической фирмы Intellect Елена Соплина считает, что ключевым моментом в разрешении подобных споров является необходимость доказывания «образовательной» организацией того, что она предоставила потребителю необходимую информацию об услуге. «Для оценки субъективного понятия "качество услуги"/"качество образования" суд может привлечь в качестве специалистов (третьего лица), государственный орган (Министерство образования и науки РФ)»,— отметила она.

Резюмируя, адвокат Андрей Саунин отметил, что поскольку дело рассмотрено в порядке заочного производства, то в скором времени по инициативе ответчика спор может быть возобновлен, и решение суда может быть пересмотрено на диаметрально противоположное.

Мария Игнатова

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