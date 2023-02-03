Возбуждено дело о невыплате 27,5 млн рублей зарплаты работникам футбольного клуба «Томь»

В Томске возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам ФК «Томь». Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, дело расследуется по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев зарплаты).

Возбуждению дела предшествовала проверка. Она установила, что с мая по август 2022 года в клубе частично свыше трех месяцев работникам ФК не выплачивалось жалование. Общая сумма задолженности, подсчитали правоохранители, составила около 27,5 млн руб.

ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году. С 2012 года президентом клуба являлся Сергей Жвачкин, занимавший до 10 мая 2022 года пост губернатора Томской области. В июне 2022 года Российский футбольный союз отказал ФК в получении лицензии на право выступления в играх Футбольной национальной лиги-2. РФС не стал рассматривать заявку из-за пропущенных сроков ее подачи.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2023 года уволилась гендиректор ФК «Томь» Татьяна Смирнова, занимавшая этот пост шесть лет.

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Илья Николаев