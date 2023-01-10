Татьяна Смирнова покинула пост гендиректора ФК «Томь»

Об уходе Татьяны Смирновой с должности гендиректора ФК «Томь» сообщили представители клуба в социальной сети Вконтакте. «Сегодня покидает наш клуб Татьяна Александровна Смирнова, генеральный директор ФК «Томь». Истекли все сроки со дня поданного ею заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением. Власти области пытались оставить Татьяну Александровну на своем посту, но ни одна из ее просьб не была выполнена», - прокомментировали представители клуба.

В числе просьб от госпожи Смирновой клуб называет: оказание финансовой поддержки с целью погашения долгов по зарплате работникам клуба и тренерам Академии. Долг по зарплате превысил пять месяцев.

Сообщается, что Татьяна Смирнова проработала в ФК «Томь» более 10 лет, 6 лет была генеральным директором. При ее руководстве была оптимизирована структура клуба и ликвидированы долги прежних лет. «Футбольный клуб «Томь» пока еще продолжает свою работу. Мы хотим дождаться окончательного ответа от администрации Томской области по судьбе Академии и клуба, и каких-то конкретных действий. Но сколько мы еще продержимся в таком состоянии – без зарплаты, без информации о дальнейшей судьбе – неизвестно», - добавили в клубе.

В конце октября 2022 года региональный СКР сообщал, что ФК задолжал 127 сотрудникам 18 млн руб. зарплаты. Следственные органы провели проверку. В этом году Российский футбольный союз (РФС) отказал «Томи» в получении лицензии на футбольный сезон 2022/23 из-за отсутствия подтверждения бюджета. Губернатор Владимир Мазур заявил, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако власти будут искать способы решения финансовых проблем клуба.

ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году. Выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. С 2012 года президентом клуба являлся Сергей Жвачкин, занимавший до 10 мая 2022 года пост губернатора Томской области.

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