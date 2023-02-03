Во Владивостоке арестован подозреваемый в бандитизме

Фрунзенский районный суд столицы Приморья сегодня, 3 февраля, удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в отношении 45-летнего Алексея Алексеенкова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Накануне стало известно о нейтрализации преступного сообщества, лидером которого силовики называют господина Алексеенкова. Помимо предполагаемого главаря банды задержаны также два ее активных участника.

«Алексей Алексеенков подозревается в создании банды, причастной к убийствам с применением огнестрельного оружия, вымогательствам, поджогам автомобилей конкурентов по бизнесу в период нулевых и по настоящее время»,— рассказал собеседник «Ъ».

Управление Следственного комитета России сообщило, что в отношении троих задержанных возбуждено дело по ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, банда была создана в 2003 году и руководил ею Алексей Алексеенков.

«С момента образования банды и до 1 февраля 2023 года они совершали нападения на предпринимателей с целью вымогательства денежных средств с использованием огнестрельного оружия, убийства, в том числе с целью завладения коммерческими предприятиями»,— говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, уже установлена причастность членов банды к двум убийствам во Владивостоке — в 2003 и 2005 годах.

Позднее сегодня также суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте двух других задержанных фигурантов дела.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Следствие вернулось в "нулевые"».

Алексей Чернышев, Владивосток