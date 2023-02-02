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Коммерсантъ FM
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Следствие вернулось в «нулевые»

Во Владивостоке задержаны предполагаемые члены банды

Во Владивостоке задержан Алексей Алексеенков, подозреваемый в создании банды, на счету которой, по версии следствия, убийства и вымогательства. Задержанный — сын авторитетного приморского предпринимателя Виктора Алексеенкова, на которого в 2002 году было совершено резонансное покушение. Ранее в Приморье был арестован предполагаемый лидер другой ОПГ «Трифоновские» — Александр Ясин.

Сотрудники краевых УФСБ и УМВД провели совместную операцию по нейтрализации преступного сообщества, лидером которого силовики называют местного жителя Алексея Алексеенкова. Помимо предполагаемого главаря банды задержаны также два ее активных участника.

«Алексей Алексеенков подозревается в создании банды, причастной к убийствам с применением огнестрельного оружия, вымогательствам, поджогам автомобилей конкурентов по бизнесу в период "нулевых" и по настоящее время»,— сообщил собеседник «Ъ».

В свою очередь, управление Следственного комитета России (СКР) сообщило, что в отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, банда была создана в 2003 году, и руководил ею Алексей Алексеенков. «С момента образования банды и до 1 февраля 2023 года они совершали нападения на предпринимателей с целью вымогательства денежных средств с использованием огнестрельного оружия, убийства, в том числе с целью завладения коммерческими предприятиями»,— говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, уже установлена причастность членов банды к двум убийствам во Владивостоке — в 2003 и 2005 годах. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу, в их домах проведены обыски.

По данным приморских СМИ, 45-летний Алексей Алексеенков является старшим сыном авторитетного предпринимателя, мастера спорта по самбо Виктора Алексеенкова.

В региональных медиа неоднократно упоминалось, что в криминальных кругах Приморья Виктор Алексеенков хорошо известен под прозвищем Алексей.

Раньше он являлся учредителем ряда коммерческих структур, но в настоящее время занимает пост президента федерации самбо Приморского края.

В июле 2002 года на Виктора Алексеенкова было совершено покушение — в момент, когда предприниматель выходил из офиса в центре Владивостока, сработало заложенное неподалеку взрывное устройство. Бизнесмен получил тяжелые ранения, но выжил.

Стоит отметить, что в прошлом году силовики отчитались о ликвидации другой крупной ОПГ в Приморье — «Трифоновские». Ее предполагаемый лидер — руководитель федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин — арестован. По версии следствия, на счету членов группировки шесть убийств, в частности, учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002 году и совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001-м. Бандой также совершены преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», сообщало следствие. Известно, что Александр Ясин вину не признает.

Алексей Чернышев, Владивосток

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