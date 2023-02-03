Пластик на раз

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры инвестпроекта ООО «Пактрейд», которое планирует строительство в Курской области завода упаковки из вспененного полистирола. Компания намерена вложить 350 млн руб. в производство 240 млн одноразовых изделий из мягкого пластика в год. Вместе с властями инвестор пока выбирает участок под проект, в том числе на территории ОЭЗ «Третий полюс». Эксперты предупреждают, что на отечественном рынке пластиковой упаковки уже достаточно производителей и они «полностью закрывают спрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве Курской области, ООО «Пактрейд» намерено разместить производство на территории создающейся в Железногорске особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс», но рассматриваются и другие «потенциальные площадки». Какого-либо официального статуса резидента компания пока не получала, накануне состоялось лишь «установочное совещание по проекту» в корпорации развития региона.

Объем инвестиций в строительство предприятия оценивается в 350 млн руб., из этой суммы «не менее» 30% составят собственные средства компании, остальное она может занять в банках или — на условиях государственного софинансирования — в региональном фонде развития промышленности.

Планируется, что предприятие сможет выпускать в год порядка 240 млн штук (20 млн в месяц) упаковок из вспененного полистирола, которые могут представлять собой изготовленные из мягкого пластика лотки и контейнеры для хранения пищевой продукции, одноразовые ланч-боксы и стаканы

Власти рассчитывают на создание 120 рабочих мест. Другие параметры проекта, в том числе фактические сроки его реализации, пока не раскрываются, поскольку инвестор еще «прорабатывает бизнес-модель и определяет локацию будущего производства», пояснили в облправительстве.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Пактрейд» зарегистрировано в Курске в 2018 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля «прочими потребительскими товарами». Гендиректором и владельцем 50% долей является Ирина Беляева, другая половина ООО принадлежит Елене Бобневой. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 137 тыс. руб. (на 29% меньше, чем годом ранее) при выручке в 69,5 млн руб. (на 23% больше).

Упаковку из вспененного полистирола зачастую критикуют из-за ее неэкологичности — этот вид пластика в данный момент не перерабатывается, указывали ранее в институте экологии Высшей школы экономики. В конце 2020 года даже предлагалось запретить использование этого и нескольких других видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). С такой инициативой выступала белорусская сторона, однако Минпромторг РФ был против. Позднее об обсуждении предложения не сообщалось. Контейнеры из вспененного полистирола запрещены к использованию в некоторых штатах США, запрет на одноразовые стаканы из этого материала ввели с 2021 года в Евросоюзе.

По данным Creon Market Monitor, рынок пищевой упаковки из вспененного полистирола в России после многолетнего падения начал расти за время пандемии коронавируса, когда спрос на «недорогую упаковку» на фоне экономических сложностей «переломил негативные для рынка экологические тенденции». В результате, по оценке аналитиков, производство вспененной упаковки в РФ следом за спросом показывает рост на 10–15% в год.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что на отечественном рынке пластиковой упаковки на сегодня уже достаточно производителей, которые «полностью закрывают спрос»: «Новому проекту конкурировать с ними будет непросто».

«Наблюдается не зависящий от экологии постепенный уход от использования упаковки из полистирола в сторону полиэтилена, так как полистирол не подходит для хранения горячих блюд — только холодных. Еще одной сложностью для инвестора станет доступ к иностранному оборудованию, которое, скорее всего, понадобится для реализации проекта. Из Европы завезти его напрямую не удастся. Параллельный импорт может серьезно увеличить стоимость, также открытым останется и вопрос о своевременных поставках комплектующих для ремонта линий»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников