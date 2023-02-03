Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пластик на раз

В курской ОЭЗ могут разместить производство упаковки за 350 млн рублей

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры инвестпроекта ООО «Пактрейд», которое планирует строительство в Курской области завода упаковки из вспененного полистирола. Компания намерена вложить 350 млн руб. в производство 240 млн одноразовых изделий из мягкого пластика в год. Вместе с властями инвестор пока выбирает участок под проект, в том числе на территории ОЭЗ «Третий полюс». Эксперты предупреждают, что на отечественном рынке пластиковой упаковки уже достаточно производителей и они «полностью закрывают спрос».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве Курской области, ООО «Пактрейд» намерено разместить производство на территории создающейся в Железногорске особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс», но рассматриваются и другие «потенциальные площадки». Какого-либо официального статуса резидента компания пока не получала, накануне состоялось лишь «установочное совещание по проекту» в корпорации развития региона.

Объем инвестиций в строительство предприятия оценивается в 350 млн руб., из этой суммы «не менее» 30% составят собственные средства компании, остальное она может занять в банках или — на условиях государственного софинансирования — в региональном фонде развития промышленности.

Планируется, что предприятие сможет выпускать в год порядка 240 млн штук (20 млн в месяц) упаковок из вспененного полистирола, которые могут представлять собой изготовленные из мягкого пластика лотки и контейнеры для хранения пищевой продукции, одноразовые ланч-боксы и стаканы

Власти рассчитывают на создание 120 рабочих мест. Другие параметры проекта, в том числе фактические сроки его реализации, пока не раскрываются, поскольку инвестор еще «прорабатывает бизнес-модель и определяет локацию будущего производства», пояснили в облправительстве.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Пактрейд» зарегистрировано в Курске в 2018 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля «прочими потребительскими товарами». Гендиректором и владельцем 50% долей является Ирина Беляева, другая половина ООО принадлежит Елене Бобневой. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 137 тыс. руб. (на 29% меньше, чем годом ранее) при выручке в 69,5 млн руб. (на 23% больше).

Упаковку из вспененного полистирола зачастую критикуют из-за ее неэкологичности — этот вид пластика в данный момент не перерабатывается, указывали ранее в институте экологии Высшей школы экономики. В конце 2020 года даже предлагалось запретить использование этого и нескольких других видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). С такой инициативой выступала белорусская сторона, однако Минпромторг РФ был против. Позднее об обсуждении предложения не сообщалось. Контейнеры из вспененного полистирола запрещены к использованию в некоторых штатах США, запрет на одноразовые стаканы из этого материала ввели с 2021 года в Евросоюзе.

По данным Creon Market Monitor, рынок пищевой упаковки из вспененного полистирола в России после многолетнего падения начал расти за время пандемии коронавируса, когда спрос на «недорогую упаковку» на фоне экономических сложностей «переломил негативные для рынка экологические тенденции». В результате, по оценке аналитиков, производство вспененной упаковки в РФ следом за спросом показывает рост на 10–15% в год.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что на отечественном рынке пластиковой упаковки на сегодня уже достаточно производителей, которые «полностью закрывают спрос»: «Новому проекту конкурировать с ними будет непросто».

Как обсуждался запрет на мягкую пластиковую упаковку в России

«Наблюдается не зависящий от экологии постепенный уход от использования упаковки из полистирола в сторону полиэтилена, так как полистирол не подходит для хранения горячих блюд — только холодных. Еще одной сложностью для инвестора станет доступ к иностранному оборудованию, которое, скорее всего, понадобится для реализации проекта. Из Европы завезти его напрямую не удастся. Параллельный импорт может серьезно увеличить стоимость, также открытым останется и вопрос о своевременных поставках комплектующих для ремонта линий»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...