Греции сменит посла в России

МИД Греции решил сменить послов в ряде стран, в том числе в России, Турции, Бельгии, Австрии, Армении, а также Катаре и Израиле. Документы, свидетельствующие о кадровых изменениях, опубликовало издание Antinews.

По информации издания, решение главы МИД Никоса Дендиаса сменить представителей в зарубежных посольствах связано с предстоящими выборами. 14 января премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что парламентские выборы состоятся весной.

Официальная причина кадровых перестановок не называется, однако Antinews обращает внимание, что власти России могут не согласиться с назначением нового посла Греции в связи с взаимной высылкой дипломатов после начала российской военной операции на Украине.

6 апреля 2022 года МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата. 27 июня МИД России вызвал посла Греции Екатерину Нассик, чтобы выразить «решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России». Российское ведомство также объявило восемь греческих дипломатов персонами нон грата и обязало их покинуть страну.