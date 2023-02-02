Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

«Астана»—«Минск» 86:82. «Зенит»—МБА 73:71. УНИКС—«Локомотив-Кубань» 70:103. «Пари Нижний Новгород»—ЦСКА 70:89.

Турнирная таблица

Группа A

И В П % побед

1. ЦСКА 24 24 0 100

2. УНИКС 24 21 3 88

3. «Зенит» 24 17 7 71

4. «Локомотив-Кубань» 24 14 10 58

5. «Пари Нижний Новгород» 24 13 11 54

6. МБА 24 13 11 54

Группа Б

1. «Парма-Пари» 22 9 13 41

2. «Самара» 23 9 14 39

3. «Автодор» 23 8 15 35

4. «Енисей» 23 7 16 30

5. «Астана» 24 5 19 21

6. «Минск» 23 1 22 4

Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.