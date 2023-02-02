Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

«Астана»—«Минск» 86:82. «Зенит»—МБА 73:71. УНИКС—«Локомотив-Кубань» 70:103. «Пари Нижний Новгород»—ЦСКА 70:89.
Турнирная таблица
Группа A
И В П % побед
1. ЦСКА 24 24 0 100
2. УНИКС 24 21 3 88
3. «Зенит» 24 17 7 71
4. «Локомотив-Кубань» 24 14 10 58
5. «Пари Нижний Новгород» 24 13 11 54
6. МБА 24 13 11 54
Группа Б
1. «Парма-Пари» 22 9 13 41
2. «Самара» 23 9 14 39
3. «Автодор» 23 8 15 35
4. «Енисей» 23 7 16 30
5. «Астана» 24 5 19 21
6. «Минск» 23 1 22 4
Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.