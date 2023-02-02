«Спартак» поработал над пенальти

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал достаточно представительный по составу участников и нестандартный по формату футбольный турнир — Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ). Помимо того что заявленные в нем «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» проведут по три матча, они еще будут соревноваться друг с другом в так называемых игровых челленджах, или конкурсах. Общий призовой фонд турнира составляет 10 млн руб. Открылся Кубок РПЛ матчем между «Спартаком» и «Ростовом», в котором по пенальти выиграли москвичи — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Зимнего Кубка РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Спартак» (Москва)

Фото: Александр Ступников / РИА Новости Матч Зимнего Кубка РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Спартак» (Москва)

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Организаторы Зимнего кубка РПЛ сделали все, чтобы выйти за рамки рутинного предсезонного турнира и привлечь к нему повышенное внимание. Прежде всего они подобрали интересный состав участников. «Спартак» и «Ростов» как-никак занимают второе и третье места в чемпионате России, который возобновится уже меньше чем через месяц, а «Краснодар» и «Сочи» недавно сменили главных тренеров. И если кубанцев возглавил пока малознакомый сербский специалист Владимир Ивич, то с черноморцами теперь работает мэтр отечественного тренерского цеха Курбан Бердыев. Он вернулся в РПЛ после трехлетнего перерыва, и это возвращение стало едва ли не самым громким событием нынешнего межсезонья.

Устроители Кубка РПЛ подготовили ряд сюрпризов. Так, формат турнира предусматривает не только обычные матчи с участием команд, но и отдельное состязание представителей клубов по примеру хоккейных звездных уикендов, когда игроки соревнуются в специальных конкурсах.

Известно, что в программу будут включены пять игровых челленджей, а какие именно — пока держится в секрете. По некоторым данным, футболистам, в частности, предстоит исполнить пенальти на точность и преодолеть полосу препятствий. Команда, которая наберет наибольшее количество очков по итогам всех конкурсов, получит денежный приз в размере 3 млн руб. Эти «веселые старты» пройдут 4 февраля.

В Зимнем кубке РПЛ будет опробовано и другое новшество. Впервые участники матча, опять же по аналогии с хоккейной практикой, смогут использовать такую опцию, как запрос на просмотр спорного момента. По одному разу за тайм клубы вправе прибегнуть к видеоповтору в случае, если у них будут сомнения по поводу взятия ворот, назначения или неназначения пенальти, предъявления прямой красной карточки, а также предупреждения или удаления не того игрока. Сами судьи при возникновении спорных ситуаций также имеют право пересмотреть эпизод по собственной инициативе, притом что протокол системы VAR официально на турнире не действует. Нововведением является и то, что арбитрам предписано в прямом эфире комментировать свои решения после видеопросмотров. А еще после финального свистка их наравне с главными тренерами команд и футболистами обязали давать телевизионные флеш-интервью.

Стартовал Зимний кубок РПЛ в солнечном Абу-Даби сразу с противостояния лидеров премьер-лиги. «Спартак» и «Ростов» уже успели провести по паре спаррингов в этом году, причем успешно, одержав по две победы.

Красно-белые еще смогли освежить состав, подписав контракты с защитниками Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем. Плюс наконец-то отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение процедуры допинг-контроля нападающий Кейта Бальде, который уже отметился голом в ворота узбекского АГМК. А вот «Ростов» пока на трансферном рынке себя не проявил и даже по пресловутой инсайдерской информации не был замечен в переговорах с потенциальными новичками.

Обе команды довольно серьезно отнеслись к матчу и с первых минут применяли активный прессинг, демонстрируя отнюдь не товарищеский по плотности характер единоборств. Границы жесткости старались не переступать, но стыков хватало. И те и другие были явно неравнодушны к результату. Не стоит забывать, что за победу в турнире полагаются солидные призовые — 7 млн руб. Чем не стимул? И в обороне все отрабатывали, как в официальной встрече, поэтому, наверное, и голевые моменты очень долго просто отсутствовали. Первый удар в створ нанес спартаковец Антон Зиньковский после перспективной контратаки «четыре на три», и произошло это только на 34-й минуте. Отсутствовали и те самые спорные моменты, которые могли бы привести к подаче командного запроса. Так что вполне закономерно, что до перерыва никому не удалось открыть счет.

На второй тайм главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выпустил уже другой состав, в котором нашлось место в том числе новому центральному защитнику Дуарте. Чуть позже дебютировал и Тавареш, расположившийся справа. Много замен произвел и наставник «Ростова» Валерий Карпин. У красно-белых мог отличиться Бальде, но пробил из удобного положения практически в голкипера Сергея Песьякова. А в целом структура игры не менялась, и команды по-прежнему гораздо лучше защищались, нежели атаковали. Впрочем, ростовчане допустили ошибку на своей половине, и Павел Мелешин едва не убежал один на один с Песьяковым, которому пришлось выручать партнеров на выходе далеко за пределы штрафной площади.

Номинально второй состав «Спартака» все-таки играл с определенным преимуществом. Тем не менее матч катился к нулевой ничьей. В конце основного времени Абаскаль воспользовался правом на запрос, когда защитник «Ростова» Павел Бочаров в штрафной коснулся мяча рукой после прострела Данила Пруцева. Однако арбитр Кирилл Левников, пересмотрев тот эпизод, не увидел оснований для назначения пенальти. Игра так и завершилась со счетом 0:0, а потом, согласно регламенту турнира, соперники продолжили выяснение отношений в серии 11-метровых ударов. И здесь все же победил «Спартак» — 2:1. Его вратарь Александр Селихов парировал аж три пенальти и еще одного ростовчанина вынудил промахнуться. У москвичей свои попытки реализовали Александр Соболев и Бальде. Таким образом, красно-белые взяли два очка, а желто-синим досталось одно.

Александр Ильин