Директор «Курчатовского института» Николаенко возглавил научный центр «Сириуса»

Директор НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Николаенко назначен на должность гендиректора фонда «Инновационный научно-технический центр Сириус». На этом посту он сменил Михаила Гикова. Распоряжение о согласовании назначения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Николаенко

Фото: Николай Галкин / ТАСС Андрей Николаенко

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Андрей Николаенко был назначен директором НИЦ «Курчатовский институт» — ИТЭФ в 2020 году. Также господин Николаенко — заместитель руководителя межведомственной рабочей группы Совета при президенте. С 2016 по 2017 год он занимал должность ректора Московского политехнического университета.

Андрея Николаенко назначил на пост фонд «Талант и успех» — инициатор создания ИНТЦ «Сириус». Центр представляет собой совокупность организаций, которые специализируются на научно-технологической деятельности. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году.

Лусине Баласян