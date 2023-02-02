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Коммерсантъ FM
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Въезд в Грузию через Верхний Ларс закрыли из-за плохой погоды

Движение на участке от Владикавказа до поселка Ларс запрещено для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий в Грузии. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии. Запрет введен с 19:15 до особого распоряжения.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ—населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ»,— говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Северной Осетии настоятельно рекомендовали участникам движения изменить маршрут с учетом сложившейся ситуации.

Милена Костерева

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