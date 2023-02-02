Зампред ЦБ Юдаева допустила новые заморозки активов российских инвесторов

Поскольку тема санкций все еще на повестке дня, заморозки активов российских инвесторов «теоретически» еще могут происходить, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Ксения Юдаева
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Мы столкнулись с заморозками, и заморозки чисто теоретически еще могут происходить, потому что, как я уже говорила, тема санкций с повестки не снята»,— сказала представитель регулятора в интервью Tinkoff Private Talks.
В начале марта 2022 года Euroclear заморозил счет Национального расчетного депозитария, через который большинство российских инвесторов и управляющих компаний торговали иностранными ценными бумагами. По информации ЦБ, более 2,7 млн пайщиков пострадали из-за заморозки активов.
В конце 2022 года ряд российских финансовых институтов направили европейским властям документы для получения специальной лицензии, которая позволила бы разморозить размещенные в депозитарии активы. По состоянию на сегодня, 2 февраля, активы все еще заблокированы.