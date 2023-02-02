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Коммерсантъ FM
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В ЦБ допустили изменения прогноза ключевой ставки в 2023 году

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что регулятор допускает изменение прогноза по средней ключевой ставке на 2023 год в диапазоне 6,5–8,5%. Сейчас ключевая ставка установлена на уровне 7,5%.

Ксения Юдаева

Ксения Юдаева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ксения Юдаева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Наши ожидания по ставке связаны с прогнозом. Сейчас мы будем принимать новые решения, пересматривать прогноз, учитывать в прогнозе различные новые факторы и конъюнктуру финансовых и прежде всего нефтегазовых рынков и так далее. И, возможно, на основе этой информации мы несколько скорректируем и наш прогноз ставки»,— сказала Ксения Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

Среди факторов, которые Банк России намерен учитывать в февральском прогнозе, госпожа Юдаева назвала конъюнктуру нефтяных рынков, конечный бюджет, ограничения производства в связи с COVID-19, а также санкционные ограничения. «Нам надо будет оценить все эти факторы и понять, поменяем ли мы свое видение относительно ситуации в экономике на этот год или нет»,— подчеркнула Ксения Юдаева.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году уровень ключевой ставки составит 6–7%, а в 2025 — 5–6%. На 10 февраля планируется заседание совета директоров Банка России, в ходе которого будет обсуждаться уровень ключевой ставки.

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