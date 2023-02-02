«Семенной ресурс» оказался токсичным

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему руководителю ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимиру Саламатину. Он приговорен к двум годам трем месяцам колонии и штрафу 100 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями и неправомерный оборот средств платежей. По версии следствия, директор филиала способствовал тому, чтобы организация закупала несертифицированные пестициды для травли мышей на сельхозполях у подконтрольной ему фирмы. Кроме того, Саламатин был обвинен в обналичивании прибыли через фиктивные организации. Обвиняемый признал вину и не стал обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимир Саламатин (в центре)

Фото: rscdon.ru Экс-руководитель ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимир Саламатин (в центре)

Фото: rscdon.ru

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего руководителя ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимира Саламатина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Ему назначено два года три месяца колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

В 2017 и 2018 годах филиал Россельхозцентра по поручению Владимира Саламатина закупал у ООО «Семенной ресурс» пестициды для уничтожения мышей и других грызунов на полях. Препарат не имел сертификата и разрешения на реализацию на территории РФ, однако был поставлен сельхозпроизводителям Ростовской области.

Как установили следователи, Владимир Саламатин заключал договоры с ООО «Семенной ресурс» из корыстных побуждений — он фактически руководил фирмой, номинальным генеральным директором которой была оформлена его теща.

Всего компания получила за пестициды более 7 млн руб.

Также следствием было установлено, что со счета «Семенного ресурса» на основании поддельных документов на счета других фирм для последующего обналичивания было перечислено 7,5 млн руб.

Дело поступило в суд в сентябре 2022 года. Допрошенный в судебном заседании Владимир Саламатин признал вину в полном объеме и отказался от дачи показаний.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр») оказывает государственные услуги в области растениеводства: в частности, определяет посевные качества семян и проводит их исследование на наличие вредителей, изучает фитосанитарную обстановку на территории страны, предоставляет информационные и консультационные услуги в области растениеводства. Филиалы учреждения работают в 78 субъектах страны.

Владимир Саламатин руководил ростовским филиалом Россельхозцентра с 2015 по 2019 годы, сказано на сайте учреждения. Затем он перешел на должность заместителя председателя ФГБУ «Госсорткомиссия». На сайте Госсорткомиссии Владимир Саламатин последний раз упоминался в ноябре 2020 года. В разделе о руководстве учреждения его имени нет.

Кристина Федичкина