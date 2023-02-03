Нашел СКА на камень

Сегодня СКА примет в Ледовом дворце казанский «Ак Барс» — лидера Восточного дивизиона КХЛ. Армейцы лидируют на «Западе». Но последние три матча регулярного чемпионата они проиграли. Два из них — неудобному сопернику: «Локомотиву» из Ярославля. В матче, состоявшемся позавчера в Ледовом дворце, было много стычек и неоднозначного судейства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Локомотив» — одна из самых «закрытых» команд лиги. Ее возглавляет тренер Игорь Никитин, под руководством которого ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2018/2019. СКА играет в другой хоккей — острый и атакующий. Именно в матчах против «Локо» коса находит на камень: из шести дуэлей в этом сезоне петербуржцы выиграли только две (3:2, 4:3), а четыре проиграли (1:3, 1:2 — овертайм, 0:1, 1:2).

Матч в Ледовом, состоявшийся в среду, завершился победой «железнодорожников» 1:2. Пожалуй, никогда не приходилось видеть таким эмоциональным по ходу игры тренера петербуржцев Романа Ротенберга. Его вывел из себя эпизод, случившийся в середине второго периода, когда игрок гостей попал клюшкой в лицо игрока СКА, а сразу после этого «Локомотив» забросил вторую шайбу. Игра тут же вошла в «режим» стычек. И даже сам Роман Ротенберг в них поучаствовал, когда хоккеисты обеих команд сгрудились у борта хозяев. В принципе, гнев главного тренера СКА был адресован и к сопернику, и к судьям. К арбитрам — больше. Но те не могли «отмотать» спорный эпизод назад и отменить гол, нет такого пункта регламента.

Теперь КХЛ будет разбираться с тем, было ли в том эпизоде нарушение — «игра высоко поднятой клюшкой», или форвард СКА, а это был Эмиль Галимов, слишком низко опустил голову, и арбитры были правы, что не остановили игру.

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг уже остыл — обсуждал работу судей в несколько ином, нормативном, ключе, чем за бортиком во время матча. Тогда все можно было понять по губам. А журналистам наставник СКА сказал, что арбитры тоже люди и ошибаются. Но все-таки он считает нонсенсом, когда человек «лежит на льду в луже крови», а игра продолжается. Так можно и всех игроков растерять перед плей-офф из-за травм. У СКА и так много травмированных за сезон.

Некоторым лидерам СКА дал отдохнуть — например, форварду Никите Гусеву, одному из лучших снайперов КХЛ, забросившему 20 шайб в 33 матчах. Некоторые журналисты усмотрели в отсутствии лидера на льду конфликт Гусева и Ротенберга. Но главный тренер СКА заверил: никакого конфликта нет — «идет ротация». Многие ведущие игроки по ходу сезона отдыхали. Настала очередь Гусева. Главное, вывести игроков на пик формы к плей-офф. А так ли это на самом деле, мало кто знает. Все же армейцы проиграли три последних матча: дважды «Локомотиву» и один раз торпедовцам из Нижнего Новгорода. Игра с «Торпедо» завершилась в Ледовом со счетом 1:2 (соперники победили в серии буллитов).

Интересно при этом, что «Локомотив» и «Торпедо» придерживаются совершенно разных стилей: «автозаводцы» играют в атакующий хоккей, их тренирует Игорь Ларионов, легендарный игрок ЦСКА и сборной СССР. Но СКА столкнулся со сложностями в играх с обоими соперниками. Забросил в трех матчах всего две шайбы. Это очень мало для армейцев, лидирующих в лиге по количеству голов (201). Причина — слабая реализация, как объяснил господин Ротенберг. В последнем матче с «Локомотивом» СКА нанес 44 броска — цели достиг только один. В этом сезоне петербуржцы второй раз проигрывают три матча подряд: впервые это произошло в середине ноября, когда команда провалилась в ходе турне по Дальнему Востоку, проиграв «Адмиралу» (1:3), «Амуру» (1:2 — овертайм) и «Сибири» (2:3).

Сегодня армейцы принимают в Ледовом дворце лидера Восточной конференции — «Ак Барс». По ходу сезона эту команду покинул знаменитый тренер Олег Знарок, работавший в середине десятых со СКА, вместе него «барсов» возглавил Зинэтула Билялетдинов — еще одна легенда советского хоккея и тренерского цеха, трижды бравший с «Ак Барсом» Кубок Гагарина.

Кирилл Легков