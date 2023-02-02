Правительство одобрило уголовное наказание за незаконное использование персональных данных

Правительство России одобрило законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконный оборот украденных персональных данных. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Сегодня стало известно, что концепция соответствующего законопроекта получила положительное заключение правительства РФ. Рассчитываю, что наказание, которое предусмотрели авторы документа, действительно окажется суровым — в ином случае буду настаивать на ужесточении ответственности»,— написал депутат в Telegram-канале.

Господин Горелкин отметил, что в настоящее время также обсуждается введение оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Указанный законопроект обсуждают с весны 2022-го, а в конце прошлого года Минцифры заявляло, что документ готов. Однако текст до сих пор не опубликовали. «Как я понимаю, этот вопрос проходит через кабинет министров сложнее — но уже близок к финальной стадии»,— уточнил он.

По данным «Ъ», для оборотных штрафов за утечки персональных данных может быть установлен верхний предел 500 млн руб., а нижний — 5 млн руб. Потолок предусмотрен на случай, если компания допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу и нарушила ряд требований регулятора, например, попыталась скрыть инцидент.

Подробности — в материале «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Милена Костерева