В Ярославле объявлен конкурс на должность регионального бизнес-омбудсмена

Ярославская областная дума объявила конкурс по выбору регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей в связи с истечением срока полномочий действующего бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Кандидатов на пост могут предложить губернатор, депутаты думы, общественные объединения предпринимателей. Прием документов от кандидатов завершится 21 февраля. После рассмотрения документов кандидатуры будут выставлены на обсуждение общественных организаций, далее список будет направлен на согласование федеральному уполномоченному. Выберут нового бизнес-омбудсмена депутаты облдумы.

Альфир Бакиров стал ярославским уполномоченным в 2013 году. На прошлых выборах в 2018 году он был единственным кандидатом, и за него единогласно проголосовали депутаты облдумы. В 2022 году областная дума приняла поправки к региональному закону, которые разрешили уполномоченному избираться на третий срок.

Алла Чижова