С 2020 года число турфирм в Свердловской области уменьшилось на 20.5%

Число турфирм в Свердловской области с 2020 года по 2023 год уменьшилось на 20.5% — c 2 180 до 1 730 организаций, говорится в исследовании «СКБ Контур» на основе данных из сервиса «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным компании, за этот период в регионе зарегистрировали 369 турфирм, ликвидировано — 818. Пик ликвидаций пришелся на 2020 год, с рынка ушли 390 компаний. В 2021 — 230, а в 2022 — 198.

«На сегодняшний день количество ликвидированных организаций существенно больше, чем число зарегистрированных. Из-за этого емкость рынка туристических услуг снижается. Можно предположить, что это связано с повышением цен на путешествия и снижением реальных доходов населения»,— говорится в исследовании.

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Алексей Буров