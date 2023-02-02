«Битва за умы — важная часть противостояния»

В Киеве открывается саммит Украина — ЕС. Урсула фон дер Ляйен, выступая на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, обещала стране дальнейшую поддержку, в том числе и в военной области. Кроме того, глава Еврокомиссии надеется приурочить очередной пакет ограничительных мер к дате начала российской спецоперации. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что западный мир готовит масштабную акцию солидарности с Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В преддверии саммита Украина — ЕС газета Politico перепечатала памятку Еврокомиссии для участников общей делегации перед поездкой в Киев. Предполагается исключительно деловой дресс-код — рубашка и галстук. Никакого стиля милитари, как нынче одевается Владимир Зеленский — этого не допускается.

С собой берем минимум вещей, рюкзак за спиной. Едем, товарищи, на поезде, у каждого отдельное купе, но удобства, извините, в вагоне — общие на всех и без душа. Ресторана и изысканных блюд также ждать не стоит, будет лишь легкий перекус, но разогретый.

Смысл всего этого понятен: мы, европейцы, мирные люди, в боевых действиях не участвуем, свое «я» не выпячиваем, ведем себя подчеркнуто скромно. И, естественно, что касается политической и экономической части — своего союзника западные высокие представители всесторонне поддерживают. В том числе и в военной области.

ЕС создаст в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией. Видимо, это будет некий прообраз или же начальный этап создания трибунала по Украине. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически презентовала десятый пакет антироссийских санкций и обещала продолжение экономической помощи. Что касается членства Украины в ЕС, здесь сложнее, но, видимо, будет заявлено о движении в правильном направлении. Однако само вступление — дело сложное — это вопрос не сегодняшнего дня.

Главный смысл всех этих мероприятий состоит в том, чтобы к 24 февраля — к годовщине, скажем так, всего ныне происходящего — коллективный Запад демонстрирует Украине свою полную поддержку. Более того, в Европу отправляется и американский президент Джо Байден как раз к этой дате. Ожидается, что в Польше пройдет его встреча с господином Зеленским.

Таким образом западный мир во главе с президентом США собирает большое и красивое массовое действо — символ сплочения и непоколебимости. Они это умеют. Скорее всего, и у нас будет нечто похожее — мы тоже это умеем. Тем более что как раз 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Есть уже разные сценарии того, как будут дальше развиваться события. Впрочем, мы не будем все это озвучивать. Есть смысл вернуться к саммиту Украина — ЕС.

Основной главный смысл здесь в том, станет ли по факту это государство частью западного мира. Именно идеологически, ментально. Разделяет ли республика соответствующие ценности не на словах, а на деле. Пусть сами граждане страны отвечают на этот вопрос.

Однако именно битва за умы представляется самой важной частью текущего противостояния. И что здесь может предложить Россия тем самым украинцам, которых она считает хорошими — тем, кто не одурманен западным тлетворным влиянием в идеологическом, так сказать, плане? Вот в том-то и дело, что не все здесь однозначно.

К слову, а давно ли российские чиновники высшего звена ездили на поезде — без ресторана, изысканных блюд, а лишь с легким перекусом и удобствами на всех в одном вагоне? Также очень интересный вопрос.

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