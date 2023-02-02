В Чкаловске расследуют хищения при благоустройстве пристани

По словам источников «Ъ-Приволжье», вчера в Чкаловске работала следственно-оперативная группа, в том числе допрашивались глава МСУ городского округа Александр Кудряшов и его заместитель. Расследование касается фактов возможных хищений при реконструкции пристани Чкаловска. Как утверждают собеседники, подрядчика, которого нанял муниципалитет, проверяют на возможные хищения – якобы на средства из выданного аванса была приобретена дорогостоящая иномарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект благоустройства пристани в Чкаловске

Проект благоустройства пристани в Чкаловске



В декабре прошлого года прокуратура Нижегородской области сообщила о дисквалификации на полгода руководителя ООО «Квелти». По информации надзорного ведомства, в мае 2021 года администрация Чкаловска заключила с этой компанией контракт стоимостью более 91,9 млн руб. на благоустройство пристани. Реконструировать общественное пространство, пристань и участок набережной, подрядчик должен был до июня 2022 года, однако контракт не был своевременно исполнен. Работы на сумму почти 60 млн руб. не были завершены, отмечали в надзорном ведомстве причину дисквалификации подрядчика.

Добавим, что на пристань Чкаловска выделялись в том числе и федеральные средства – в 2020 году муниципалитет выиграл 50 млн руб. гранта во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Концепция благоустройства пристани была разработана в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Иван Сергеев