Смерть наступила после задержания

Двое полицейских из Свердловской области, в служебной машине которых скончался задержанный, заключены под стражу до 29 марта. По версии следствия, мужчина умер от травмы шейного позвонка, полученной во время помещения в автомобиль полиции. Лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова обвиняют в превышении должностных полномочий. Свою вину они не признают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила избрал меру пресечения в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы МУ МВД «Нижнетагильское», в служебной машине которых скончался задержанный. 22-летнего сержанта Павла Горшкова и 27-летнего лейтенанта Максима Онучина обвиняют по ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По версии следствия, днем 29 января обвиняемые задержали на улице 44-летнего Сергея Шамрина, чтобы доставить его в отдел полиции №17. Однако задержанный скончался от полученной при помещении в служебный автомобиль травмы. По официальной версии, озвученной в суде, смерть Сергея Шамрина наступила в результате травмы спинного мозга в шейном отделе, пишет издание 66.ru. По словам его жены, которая была с ним в момент задержания, он был в нетрезвом состоянии и, чтобы доставить его в отдел полиции, сотрудники ППС поместили его в машину вниз головой.

«Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти медикам гражданина не удалось, была зафиксирована биологическая смерть»,— сообщал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выезжали сотрудники ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. Полиция установила, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Он вышел на свободу в 2001 году.

Полицейских, которые были в тот день в экипаже, задержали в процессуальном порядке 31 января. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Следователь СКР ходатайствовал об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Своей вины Максим Онучин не признал.

«Хочу еще добавить, что это происшествие было не умышленное. Мы не хотели никому никакого вреда и тем более смерти. Тем более еще оказывать давление на кого-либо из людей, прессы и так далее. У меня все»,— сказал он на заседании.

Свидетелем по делу проходит 25-летний старший сержант Максим Ковайкин, который дежурил вместе с лейтенантом Онучиным и сержантом Горшковым. Он дал показания следствию, из которых следует, что полицейские Горшков и Онучин грузили задержанного в автомобиль, а сам он «командовал и наблюдал» за процессом. Из его показаний следует, что Сергей Шамрин сам залез в машину ППС, но был пьян, поэтому смог только лечь на пол отсека, а ноги остались на улице. Он начал махать ногами, тогда полицейские взяли его за ноги и запихали в отсек.

Рассмотрев предоставленные материалы, суд отправил сержанта Горшкова и лейтенанта Онучина в СИЗО до 29 марта. Однако, как уточнил Валерий Горелых, избрание меры пресечения даже в виде содержания под стражей еще не является подтверждением виновности сотрудников ППС. «Такая мера, как правило, избирается с целью максимально объективного расследования обстоятельств произошедшей той или иной криминальной истории. Этот случай не исключение»,— уточнил он.

По его словам, преждевременно делать однозначные выводы о виновности либо невиновности представителей патрульно-постовой службы, которые «ежесуточно сталкиваются с дебоширами, скандалистами, рецидивистами и прочими нарушителями закона».

Пока идет следствие, Павел Горшков и Максим Онучин будут отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося. Проводятся необходимые судебные экспертизы, допросы и иные процессуальные действия.

Диана Сунагатуллина