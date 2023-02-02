Суд в Нижем Тагиле арестовал полицейского, в служебной машине которого погиб задержанный

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила арестовал на один месяц и 27 суток 27-летнего лейтенанта Максима Окучина, сообщил е1.ru. Он является одним из полицейских, в чьей служебной машине погиб Сергей Шамрин. Кроме него в тот день в экипаже были двое полицейских 22-летний сержант Павел Горшков и 25-летний старший сержант Максим Ковайкин. Последнего, по данным издания, допросили и отпустили — он считается свидетелем.

Полицейским Онучину и Горшкову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). Следователь ходатайствовал о заключении их под арест на время расследования — на месяц и 29 суток. «Бежать нам некуда. Мы будем являться по запросу к следователю. Вину я не признаю. Происшествие было неумышленным, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более — давление какое-то оказывать. У меня все»,— сказал Максим Онучин.

В ближайшее время суд примет решение по поводу второго фигуранта — Павла Горшкова.

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Диана Сунагатуллина