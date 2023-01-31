Полиция прокомментировала гибель мужчины в Нижнем Тагиле после его задержания

Полиция отреагировала на сообщение о возбуждении уголовного дела из-за гибели задержанного мужчины в отделе полиции (ОП) №17 Нижнего Тагила. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию о том, что мужчина скончался в здании ОВД.

По его данным, к полицейским обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный мужчина нарушает общественный порядок в медгородке и пытается пройти в внутрь, чтобы навестить якобы своего приятеля. Сотрудники полиции отвезли мужчину в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. «Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти медикам гражданина не удалось, была зафиксирована биологическая смерть»,— отметил полковник Горелых.

На место происшествия выезжали сотрудники ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. По данному факту проводится проверка. Установлено, что мужчиной оказался местный житель 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Он вышел на свободу в 2001 году.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД скрывали ДТП, чтобы не портить статистику. Более 20 эпизодов нарушений, которые произошли за последние два года, выявила проверка из Москвы. В результате было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК РФ).

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Диана Сунагатуллина