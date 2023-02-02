Расходы растут невещественно

Жители Удмуртии за год увеличили траты на продукты питания и сократили на непродовольственные товары. Такие данные по итогам выборочного обследования домохозяйств в третьем квартале 2022 года опубликовал Удмуртстат. Расходы на продовольственные товары и алкоголь сильнее выросли у жителей сельской местности. Горожане стали больше тратить на питание вне дома. Эксперты отмечают переход населения к кризисной модели потребления, когда сокращаются необязательные расходы, а рост идет в основном из-за инфляции. В 2023 году обратных изменений они пока не прогнозируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Удмуртстат опубликовал данные ежеквартального выборочного обследования бюджетов домохозяйств. Согласно им, потребительские расходы жителей Удмуртии на непродовольственные товары в третьем квартале 2022 года сократились на 8,5% по сравнению с третьим кварталом 2021 года и составили 7,4 тыс. руб. в месяц в среднем на одного члена семьи. Расходы на продукты питания увеличились на 11,1% до 6,2 тыс. руб. На оплату услуг жители республики потратили почти 5,2 тыс. руб., или на 10% больше. Расходы на питание вне дома выросли на 25% и составили в среднем 481 руб. в месяц на одного члена семьи. Одновременно жители республики стали больше тратиться на алкоголь — на 26% — 404 руб. В целом месячные расходы по данным исследования в среднем составили 19 680 руб.

Расходы городских жителей традиционно остаются выше, чем сельских — 21 639 руб. против 15 825 руб. Однако если у селян они росли по всем трем основным разделам, т.е. продукты питания, непродовольственные товары и услуги, то горожане сократили затраты на непродовольственные товары на 16,3% (7,7 тыс. руб.). У сельских жителей этот показатель увеличился на 14,3% (почти 6,9 тыс. руб.).

Сильнее выросли в районах расходы на продукты питания — на 20,9% (5,7 тыс. руб.). Горожанам они обошлись на 7,1% дороже, чем год назад, — 6,4 тыс. руб. Столько же жители городов потратили на услуги (+9,6%). Затраты на селе на услуги меньше — 2,7 тыс. руб., они увеличились на 10,3%. Расходы на питание вне дома там выросли незначительно — на 2,6% до 117 руб. В городах на обед в кафе или ужин в ресторане тратили в среднем на 27% больше денег, чем годом ранее (667 руб.). Сельские жители увеличили расходы на покупку алкоголя на 86% (421 руб.), у горожан они выросли на 7% (396 руб.).

Оценка, «ощущение инфляционных процессов», структура потребительской корзины приводит к изменению соотношения статей расходов населения, поясняет директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Анна Овчинникова.

«Декларируемая инфляция в основном отражает динамику жизненно необходимых продуктов, товаров, не учитывая рост стоимости цен на "привычные" бренды. Таким образом, рост цен на потребляемые товары оказался значительно выше официальной инфляции, и это потребовало перераспределения своих расходов»,— говорит госпожа Овчинникова.

По потреблению алкоголя пока официальные данные приведены в суммовом измерении, и нельзя однозначно судить, что рост вызван объемами потребления, а не ценами, отмечает эксперт.

По ее мнению, представленная динамика однозначно говорит об ухудшении социально-экономического положения домохозяйств, покупательской способности их расходов, даже при положительной динамике располагаемого дохода. «Дифференциация структуры потребительской корзины сельских и городских жителей очевидна и определяется уровнем дохода»,— добавляет эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что статистика по Удмуртии укладывается в цифры по России. Граждане страны на 14% за год сократили траты на непродовольственные товары и увеличили затраты на продукты питания и на услуги. Здесь он усматривает эффект инфляции, которая по итогам 2022 года в РФ составила почти 12% (в Удмуртии 12,8%), а также роста тарифов ЖКХ. «Население страны перешло в 2022 году к кризисной модели потребления: меньше тратить, сократить потребности, больше сохранять — с 5% до 11% увеличилась норма сбережений, как всегда бывает в периоды экономический и социальной нестабильности. Люди отказываются от не самых необходимых покупок, так как растут затраты на первичные потребности: продукты питания, ЖКХ, мобильную связь, основные услуги, товары первой необходимости»,- поясняет эксперт.

Что касается разницы в структуре расходов горожан и сельских жителей, то она тоже объяснима, продолжает он. В отличие от жителей мегаполисов, в деревнях и селах страны люди больше тратят денег на посадочный материал для выращивания сельхозпродукции в собственном огороде, на различные строительные материалы (сетки, металл, дерево) и т.д. В целом, расход домохозяйств в деревне по непродовольственным товарам состоит из гораздо большего перечня продукции (от кирпича до необходимых расходников для сада и огорода), причем это ежегодные траты. В прошлом году эти затраты у сельского населения страны выросли не столько в физических объемах, сколько в деньгах — из-за роста цен, поясняет господин Деев.

В 2023 году, согласно многим исследованиям, тренд на жесткую экономию сохранится, говорит эксперт.

«Городские жители будут снижать затраты на непродовольственные товары, а затраты на продукты питания и главные услуги будут расти вместе с инфляцией»,— полагает эксперт.

В структуре потребления сельских жителей доля покупаемых продуктов меньше, поскольку многие выращивают свои фрукты, ягоды, овощи, но затраты на товары, необходимые в хозяйстве, будут немного увеличиваться. В сельской местности, где обычно зарплаты значительно ниже городских, люди более активно будут отказываться от проведения ремонтов, покупки новых дорогостоящих товаров и т.д., считает господин Деев. Но при этом и в городе, и в деревне вырастет потребление услуг — ремонта одежды, автомобилей и мелкой сельхозтехники и т.д. «По-прежнему будет высоким трафик в дискаунтерах, так как люди будут искать самые низкие цены на продукты питания и товары первой необходимости. В целом по стране потребление будет стагнировать, что является сильным дезинфляционным фактором и причиной сокращения экономики»,— заключил эксперт.

Михаил Красильников

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