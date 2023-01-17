Выше среднего и ниже ожиданий

По итогам 2022 года в Удмуртии зафиксирована самая высокая инфляция за последние 15 лет — 12,8%. Такие данные опубликовал Удмуртстат. В первую очередь ведомство отметило рост цен в сфере услуг. Динамика по продуктам питания осталась примерно на уровне 2021 года Эксперты говорят, что рост темпов инфляции вызван в первую очередь влиянием санкций и нарушением логистических цепочек предприятий. При этом властям в целом удалось удержать инфляцию ниже прогнозных показателей, бизнес быстрее адаптировался к новым условиям. Оптимистичных ожиданий от 2023 года у экспертов нет: будут дорожать услуги, контролируемые государством, а потребителям и дальше менять структуру своих расходов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным Удмуртстата, инфляция в республике в 2022 году составила 12,8%. Это самый высокий показатель с 2008 года, когда потребительские цены выросли за год на 13,7%. В 2021 году этот показатель был на уровне 8,71%. По стране инфляция в 2022 году составила 11,94%.

Пик инфляции в 2022 году пришелся на март, когда цены выросли по отношению к февралю сразу на 9%. Сильнее всего тогда подорожали непродовольственные товары — на 15%. Продукты питания в марте в среднем обходились почти на 7% дороже, чем в феврале. Однако летом произошел отскок — с июня по сентябрь наблюдалась дефляция.

По итогам года наибольший рост цен был зафиксирован на услуги — они подорожали на 14,1%, тогда как год назад этот показатель был на уровне 5,4%. Из таблицы на сайте Удмуртстата следует, что основной рост пришелся на ноябрь и декабрь, именно с 1 декабря были увеличены тарифы на коммунальные услуги. Непродовольственные товары стали за год дороже на 13,8%, годом ранее показатель составил 9%. Продовольственные товары возросли в цене в среднем на 11%, что немного выше, чем год назад.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов отмечает, что по итогам 2022 года показатели инфляции в Удмуртии оказались ниже прогнозных. Причины ее роста в сравнении с 2021 годом во многом обусловлены беспрецедентными экономическими санкции против России, заявил он. «В середине года инфляцию удалось остановить (в летние месяцы отмечалась даже дефляция) благодаря укреплению рубля, снижению ажиотажа (внутренний рынок оказался насыщен), программам импортозамещения и исполнению всех социальных обязательств государства»,— говорит господин Мухамедзянов.

Он отмечает, что наибольшее повышение цен на предоставляемые услуги произошло в декабре (на 0,7% к ноябрю) и в основном оно связано с ростом тарифов на услуги ЖКХ уже второй раз за год — с 1 декабря по всей стране. Также выросли цены на услуги связи (на 5,5%), так как сотовые операторы не раз выходили с инициативой повысить тарифы. Кроме того, увеличились цены на проезд в купейных вагонах скорых поездов из-за роста количества новогодних поездок внутри страны, отмечает эксперт. В целом услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,8%.

В декабре произошло традиционное сезонное увеличение цен на продукты питания. В это время у тепличных предприятий отпускная цена увеличивается на 5-7%. Так, по данным Удмуртстата, активнее всего в декабре дорожали овощи — в среднем на 15%, в частности, стоимость огурцов увеличилась сразу на 24%, лук, помидоры и морковь подорожали в пределах 12-15%. «Вместе с тем, стоит обратить внимание на то, что потребительские цены формируют не производители товаров, а уже торговые сети. И здесь очень важна функция контрольных органов»,— подчеркнул председатель комиссии по бюджету.

По наступившему году делать оптимистичные прогнозы по инфляции сложно, говорит господин Мухамедзянов.

«Важно не допустить ухудшения потребительских и деловых настроений. Тогда, даже с учетом обязательной индексации тарифов и сезонного роста цен на отдельные виды товаров, можно удержаться в рамках показателей 2022 года. Это будет хороший результат»,— добавил эксперт.

Директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова отмечает, что в 2022 году инфляция определялась тремя факторами: политикой ЦБ (повышением учетной ставки с момента начала СВО), спекулятивным спросом (весенняя фаза), организацией параллельного импорта из-за введенных санкций. «Стабилизировать ситуацию удалось благодаря как раз своевременным и правильным решениям федерального регулятора денежного рынка, быстрой адаптации бизнеса к новым логистическим цепочкам, высокому урожаю ряда критически важных для продовольственной безопасности сельскохозяйственных культур»,— говорит эксперт.

По ее словам, инфляции отразилась на гражданах со средним и высоким уровнем доходОВа, так как значительно увеличилась стоимость продукции и услуг (в том числе туристических) премиум-сегмента. Также критичной была и остается ситуация для людей, зависящих от дорогостоящих импортных лекарств. Правительство России целенаправленно сдерживало повышение цен на социально-значимые услуги: медицинские, коммунальные, образования, но уже в 2023 году заложен значительный рост цен на коммунальные услуги. В Удмуртии стоимость услуг детских садов уже с января увеличилась на 30%.

«Текущий год будет нас удивлять повышением стоимости услуг, регулируемых со стороны государства, а это является необходимой мерой, чтобы обеспечить развитие экономики, социальные гарантии региона, занятость и т.д. Многим жителям Удмуртии придется пересмотреть структуру свой потребительской корзины. В самом уязвимом положении окажутся граждане с низким уровнем дохода»,— считает госпожа Овчинникова.

По ее мнению, в России, и Удмуртии в частности, при отсутствии серьезных внешних шоков, наличии сложившейся структуры граждан по уровню благосостояния, удастся удержать уровень инфляции на уровне 6-8%. Но каждый ее будет оценивать по-разному, во многом это зависит от уровня дохода и структуры личной потребительской корзины, добавляет эксперт.

Доцента кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софью Широбокову настораживает факт, что инфляция в Удмуртии выше, чем по России, так как в прежние годы было наоборот. Основную долю на рынке занимают федеральные торговые сети, что должно было бы выравнивать ситуацию с ценами по сравнению с другими регионами. С другой стороны, некоторые группы товаров, производящихся в Удмуртии, оказались дороже, чем в соседних регионах, что требует дополнительного контроля со стороны минпромторга, отмечает эксперт. Произошло значительное подорожание тепличных овощей, в республике их производят мало, поэтому эксперт считает, что минсельхозу стоит уделить больше внимания данному направлению и мотивировать фермеров. Она также отмечает, что драйвером роста цен всегда была стоимость топливо, однако в этом году эти позиции не растут. «Показатели инфляции в принципе на уровне ожиданий. В этом году в других странах долларовая инфляция гораздо выше. Здесь, конечно, стоит отметить усилия федеральных и республиканских властей, которые смогли ее удержать, но уровень жизни не растет, нужно поддерживать рост доходов, чтобы стимулировать спрос на продукты, а также сделать более доступными ставки по кредитам. Впрочем, не думаю, что в 2023 году серьезно изменится ситуация с инфляцией»,— говорит эксперт.

Михаил Красильников

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