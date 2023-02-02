В бюджетных организациях Петербурга столкнулись с неполадками бухгалтерского ПО

Масштабный сбой затрону не только городские сервисы Санкт-Петербурга, но и бухгалтерское ПО в бюджетных организациях. Неполадки возникли в работе сервера облачной бухгалтерии, пишет 2 февраля «Фонтанка».

По данным издания, сломалась Единая информационно-аналитическая система бюджетного учета, к которой подключены органы исполнительной власти и подведомственные организации. В настоящее время специалисты восстанавливают ее функциональность.

Утром 2 февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный назвал причину длящегося более суток коллапса городских информационных систем.

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