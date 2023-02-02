Смольный назвал причину длящегося более суток коллапса городских информационных систем

Сбой в работе ряда городских сервисов, включая портал «Здоровье петербуржца» и портал отслеживания геопозиции общественного городского транспорта, произошел по причине выхода из строя одной из систем хранения данных. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу комитета по информатизации Петербурга.

«Для некоторых систем, содержащих существенный объем данных, процесс переноса может занять некоторое время, в связи с чем доступ к системам может быть затруднен»,— цитирует издание собеседников в пресс-службе комитета.

Сразу ряд городских информационных сервисов Петербурга вышли из строя накануне, 1 февраля. На момент публикации новости недоступными для пользователей, кроме «Здоровья петербуржца» и сервисов комтранса, остаются порталы «Горздрав» и «Наш Санкт-Петербург». По свидетельствам очевидцев, также наблюдаются проблемы с оплатой платной парковки в городе.

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