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Bugatti продала единственный гиперкар Chiron Profilee за 9,8 млн евро

Компания Bugatti продала на аукционе эксклюзивный гиперкар Chiron Profilee, который стал последним автомобилем марки с двигателем W16.

Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

1500-сильное купе, которое создавалось как промежуточная модель между Chiron Sport и Chiron Pur Sport, получило особый кузов и эксклюзивное оформление салона. Автомобиль, выпущенный в единственном экземпляре, сертифицирован для дорог общего пользования.

Модель Chiron Profilee была продана с аукциона RM Sotheby’s — на торгах, состоявшихся в Париже, неназванный покупатель заплатил за машину 9,8 млн евро (часть вырученных от продажи средств устроители торгов направят на благотворительность). Гиперкар Bugatti установил рекорд стоимости, став самым дорогим новым автомобилем, когда-либо продававшимся на аукционе.

Максим Вершинин

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