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Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Profilee

Компания Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Profilee, который станет последним автомобилем марки с двигателем W16.

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Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

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Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Новинка создавалась как промежуточная модель между Chiron Sport и Chiron Pur Sport, однако разработка модификации Profilee была завершена уже после того, как были распроданы все запланированные к производству 500 экземпляров Chiron. В итоге Chiron Profilee, названная в честь классического спорткара Жана Бугатти Bugatti Type 46 образца 1930-х годов, будет сделана в единственном экземпляре.

Chiron Profilee получил переработанный кузов, особенностью которого стало фиксированное антикрыло, отвечающее и за повышение прижимной силы, и за улучшение вентиляции моторного отсека. В передней части поменялся бампер, получивший увеличенные воздухозаборники, а фирменная решетка радиатора стала больше.

Технически новинка унифицирована с другими современными Bugatti, получив 8-литровый W16 c 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. 1500-сильное купе имеет перенастроенную трансмиссию, а также доработанную подвеску с более жесткими пружинами и иными настройками углов развала.

Для Chiron Profilee разработан особый декор кузова и салона. Автомобиль окрашен в эксклюзивный оттенок Argent Atlantique, дополненный углепластиком Bleu Royal, а уникальные по дизайну колеса сделаны в цвете Le Patron. Интерьер отделан углепластиком, алюминием и кожей, причем новинка стала первым Bugatti с обивкой салона плетеной кожей, для которой используется более 2500 метров кожаных полос. Сиденья отделаны кожей цветов Gris Rafale и Deep Blue с прострочкой Air Parade, а черная анодированная вставка на центральной консоли украшена логотипом Profilee.

Единственный экземпляр Bugatti Chiron Profilee сертифицирован для дорог общего пользования. Гиперкар будет продан 1 февраля 2023 года на аукционе RM Sotheby’s — часть вырученных от продажи средств устроители торгов направят на благотворительность.

Максим Вершинин

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