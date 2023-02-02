Daily NK: КНДР направит военнослужащих и полицейских рабочими в ЛНР и ДНР

Правительство КНДР поручило северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал, который отправят в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) для участия в восстановительных работах. Соответствующий указ был издан 20 января, сообщило южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники.

По информации Daily NK, приказ получили связанные с Минобороны КНДР компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction. Они должны были отобрать молодых людей от 19 до 27 лет до конца января. Издание предполагает, что страна направит военных или полицейских, а не гражданских лиц. Точное их число неизвестно, однако речь, вероятно, идет о 300–500 человеках. В будущем присутствие в регионе северокорейцев может быть увеличено.

Силовики из КНДР прибудут в Донбасс в феврале или марте. По словам источника издания, задачи военных неизвестны, но они, скорее всего, не будут выполнять боевые задачи. Вероятнее всего, военные будут участвовать в восстановлении региона, добавил собеседник издания.

Как пишет Daily NK, неизвестно, что получит КНДР взамен на отправку военных в ЛДНР. Северокорейские военные в зоне военных действий могут получать в три раза больше, чем в России, при этом им также выплачивается зарплата в Северной Корее. Издание отмечает, что правительство КНДР может обратить дополнительный доход военных в бюджет страны.

Про привлечение строителей из Северной Кореи к восстановлению ДНР говорили еще летом глава республики Денис Пушилин и вице-премьер Марат Хуснуллин. По мнению господина Хуснуллина, у рабочих из КНДР производительность выше, чем у российских, в 2,5 раза.

Отметим, что КНДР стала одной из нескольких стран, признавших ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Также МИД КНДР выражал поддержку вхождению республик в состав России. В конце января сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России, «в одном окопе» с ее армией и народом.

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